La multitudinaria hoguera de San Juan pone el broche a cinco días de fiestas en La Corredoria

La Corredoria puso fin a sus fiestas a lo grande. El barrio ovetense cerró a lo grande a cinco días de celebraciones con el encendido de la tradicional hoguera de San Juan, que reunió a numerosos vecinos en la plaza del Conceyín. El fuego volvió a convertirse en el gran protagonista de una noche cargada de simbolismo, convivencia y ambiente festivo.

La plaza estuvo llena de público en el momento más esperado de las fiestas, cuando las llamas comenzaron a consumir la madera. Como marca la tradición, los asistentes se congregaron alrededor del fuego para quemar lo malo y sacar lo bueno, un rito popular que cada año atrae a familias, jóvenes y mayores en torno a una de las noches más especiales del calendario festivo.

Público alrededor de la hoguera de San Juan de La Corredoria. / Pablo Cabañas

La celebración estuvo acompañada por la actuación de Waykas, que puso música y ritmo a la recta final de las fiestas. Su actuación animó una velada en la que los vecinos apuraron las últimas horas de festejos después de varios días de actividades en el barrio.

Noticias relacionadas

Con el encendido de la hoguera, La Corredoria cerró una programación festiva que durante cinco días convirtió el entorno de la plaza del Conceyín en punto de encuentro vecinal. La noche de San Juan sirvió así como colofón a unas fiestas marcadas por la participación, el ambiente familiar y la tradición, antes de que el barrio recuperase la normalidad tras varias jornadas de celebración.