La revista ‘El Poemar’ celebra su décimo número con un acto de lectura y música en el IES Margarita Salas

El pasado 17 de junio se presentó en el IES el número 10 de la revista "El Poemar", una publicación que comenzó su andadura en el curso 2018-2019 en el IES Peñamayor como una iniciativa para fomentar la creatividad, la escritura y la expresión artística del alumnado.

Con el tiempo, el proyecto ha crecido hasta convertirse en una experiencia colaborativa entre cinco centros educativos: el IES Peñamayor, el IES Llanera, el IES de Noreña, el IES Jovellanos y el IES Margarita Salas. En el acto de presentación, el alumnado del equipo redactor realizó un recorrido por las diferentes secciones de la revista, con lecturas de una selección de textos y actuaciones musicales que acompañaron la jornada.

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Especial protagonismo tuvieron las secciones "Ficciones" y "El rincón del artista", donde cada año el alumnado muestra no solo su talento literario, sino también su capacidad interpretativa al dar vida a sus propios escritos. El equipo redactor, muy implicado en el proyecto, ya trabaja en la próxima edición y anima a nuevos estudiantes y docentes a sumarse a esta iniciativa de cara al número 11, previsto para el próximo curso.