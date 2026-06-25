El centro de estudios de La Corredoria modifica sus horarios durante los meses de verano
La instalación ampliará su servicio de lunes a sábado hasta el 31 de julio y permanecerá cerrada durante los días festivos
El centro de estudios de La Corredoria estrena mañana su horario para la temporada estival, a partir del 26 de junio y hasta el próximo 31 de julio. La medida tiene como objetivo ajustar el funcionamiento de la instalación a las necesidades de los usuarios que continúan preparando exámenes, oposiciones o trabajos académicos durante los meses de verano.
Según el nuevo calendario, la sala abrirá de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 21.00 horas por la tarde. Los sábados, el servicio estará disponible entre las 10.00 y las 14.00 horas y volverá a abrir de 16.00 a 20.00 horas.
Desde el centro recuerdan además que las instalaciones permanecerán cerradas durante los días festivos. En esas jornadas, los únicos centros de estudio de la ciudad que mantendrán su actividad serán los ubicados en los barrios de La Florida y Santullano, por lo que se recomienda a los usuarios planificar con antelación sus horarios de estudio.
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