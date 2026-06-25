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El Club Rítmica La Corredoria inicia sus jornadas de puertas abiertas para acercar la gimnasia a los más pequeños

La actividad, que comenzó hoy en el Corredoria Arena, permite a niños y niñas a partir de 4 años probar el deporte con clases gratuitas los días 25, 26, 29 y 30 de junio

El Club Rítmica La Corredoria.

El Club Rítmica La Corredoria. / Luisma Murias

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Jorge Novo

La Corredoria

El Club Rítmica La Corredoria ha puesto en marcha este miércoles 25 de junio unas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer la gimnasia rítmica entre los niños y niñas del barrio. La iniciativa está dirigida a participantes a partir de 4 años y no requiere experiencia previa, por lo que se presenta como una oportunidad para descubrir este deporte de forma gratuita.

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Las sesiones se desarrollarán también los días 26, 29 y 30 de junio en el Corredoria Arena. Los asistentes podrán elegir entre dos franjas horarias, de 12.00 a 13.00 horas o de 16.00 a 17.00 horas, adaptándose así a las necesidades de las familias interesadas.

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Desde el club destacan que estas jornadas de puertas abiertas buscan fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas y acercar una disciplina que combina coordinación, flexibilidad y expresión artística. Las personas interesadas todavía pueden reservar plaza a través de las redes sociales de la entidad o acudir directamente al polideportivo durante los horarios establecidos.

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