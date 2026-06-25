El mercadillo de La Corredoria vuelve este sábado tras el parón: Una banda de gaitas amenizará la jornada con música tradicional asturiana

El mercadillo de La Corredoria retoma este fin de semana su actividad habitual tras un parón provocado por las fiestas de San Juan. La Banda de Gaitas La Laguna del Torollu actuará este sábado 27 de junio entre las 11.30 y las 13.30 horas en la plaza del Conceyín, un evento enmarcado en el programa municipal "Folclore en la calle" que pretende acercar la música tradicional asturiana a vecinos y visitantes, contribuyendo a generar ambiente y a convertir el mercado en un punto de encuentro para toda la ciudad.

La Banda de Gaitas La Laguna del Torollu es una formación musical ovetense formada en la actualidad por 35 miembros, 25 gaitas, 7 tambores, 2 atabales y 1 bombo. Su compromiso se dirige a conservar y promover la música tradicional asturiana, así como sus instrumentos e indumentaria típicas. La banda ha actuado en varias fiestas por toda la región así como en bodas y otro tipo de celebraciones. Cabe destacar también su participación en diversos festivales internacionales. El repertorio musical procede en su mayoría de la tradición oral asturiana y la indumentaria que utilizan está inspirada en las ropas que se usaban en la región desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, concretamente, los trajes utilizados en la zona central de Asturias.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha destacado que "la programación de actividades es una herramienta fundamental para seguir consolidando el mercadillo de La Corredoria, generando atractivo y ofreciendo un valor añadido tanto a los vecinos del barrio como a quienes se acercan cada sábado a realizar sus compras". Así mismo, ha señalado que "la colaboración entre distintas áreas municipales nos permite enriquecer la oferta del mercado con propuestas culturales de calidad, como las que forman parte del programa 'Folclore en la calle', poniendo además en valor nuestras tradiciones y nuestra cultura popular".

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El mercadillo de La Corredoria se celebra todos los sábados en la plaza del Conceyín, en horario de 9:00 a 15:00 horas, y cuenta con una variada oferta de puestos de alimentación, productos de proximidad y venta ambulante, además de una programación periódica de actividades de dinamización.