Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El centro social de "El Cortijo" acogerá este miércoles la jornada contra la soledad no deseada que el Ayuntamiento aplazó la semana pasada

El acto, que tendrá lugar entre las 17.00 y las 19.30 horas, no pudo celebrarse en la fecha inicialmente prevista a causa de las altas temperaturas registradas en el día

Usuarios del centro social El Cortijo, en La Corredoria.

Usuarios del centro social El Cortijo, en La Corredoria. / Luisma Murias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jorge Novo

La Corredoria

El centro social de "El Cortijo" acogerá este miércoles 1 de julio, entre las 17.00 y las 19.30 horas, una nueva jornada del programa municipal contra la soledad no deseada “Oviedo a tu lado”, una iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo que busca reforzar las redes de apoyo y la convivencia en los barrios. El acto se iba a celebrar inicialmente el pasado día 24 de junio, pero el Ayuntamiento lo aplazó a causa de las altas temperaturas registradas en dicha fecha.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El programa comienza con una presentación a cargo del director general y la concejala a las 17.00 horas, tras la cual tendrá lugar una charla abierta acerca del programa municipal contra la soledad no deseada, a cargo de Yolanda Arias. A las 17.45 horas comenzará una dinámica de trabajo en grupo para compartir experiencias y hacer propuestas de acciones y mejora del programa, conducida por la Asociación Los Glayus, cuyos resultados serán puestos en común y debatidos al cierre de la jornada. Finalmente, a las 19.00 horas, tendrá lugar una representación artística a cargo de la misma entidad.

Noticias relacionadas

La jornada de trabajo está dirigida a asociaciones, ya sean de mayores, de vecinos o de otro tipo, así como a todas aquellas personas interesadas en abordar la soledad no deseada. El objetivo es "promover el diálogo entre los vecinos y vecinas en el territorio", así como "compartir una reflexión colectiva, impulsar nuevas iniciativas y fortalecer los entornos comunitarios, buscando facilitar el desarrollo de relaciones significativas que contribuyan a combatir la soledad no deseada y el aislamiento, especialmente en las personas mayores", según explican los organizadores. La inscripción a la jornada puede realizarse vía internet, a través del enlace habilitado en la web del Ayuntamiento, o presencialmente en los centros sociales del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
  4. Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
  5. Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
  7. Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
  8. El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales

El centro social de "El Cortijo" acogerá este miércoles la jornada contra la soledad no deseada que el Ayuntamiento aplazó la semana pasada

El centro social de "El Cortijo" acogerá este miércoles la jornada contra la soledad no deseada que el Ayuntamiento aplazó la semana pasada

El campus del Celta de Vigo y el Raíces causa furor en Castrillón: agotadas las 70 plazas en tiempo récord

El campus del Celta de Vigo y el Raíces causa furor en Castrillón: agotadas las 70 plazas en tiempo récord

"San Pedro y San Pablo", la delantera galáctica de las fiestas de La Felguera: así es el día grande

"San Pedro y San Pablo", la delantera galáctica de las fiestas de La Felguera: así es el día grande

IU y PSOE encauzan la crisis en Avilés con un acuerdo para desbloquear la empresa de Servicios Auxiliares

IU y PSOE encauzan la crisis en Avilés con un acuerdo para desbloquear la empresa de Servicios Auxiliares

El Sporting de Gijón quiere volver a convertir la décima en la del ascenso: análisis de diez años en el laberinto

El Sporting de Gijón quiere volver a convertir la décima en la del ascenso: análisis de diez años en el laberinto

Gabriel Vigil, campeón de España infantil de gimnasia rítmica, recibe el homenaje del Ayuntamiento de Oviedo

Gabriel Vigil, campeón de España infantil de gimnasia rítmica, recibe el homenaje del Ayuntamiento de Oviedo
Tracking Pixel Contents