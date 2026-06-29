El centro social de "El Cortijo" acogerá este miércoles la jornada contra la soledad no deseada que el Ayuntamiento aplazó la semana pasada

El centro social de "El Cortijo" acogerá este miércoles 1 de julio, entre las 17.00 y las 19.30 horas, una nueva jornada del programa municipal contra la soledad no deseada “Oviedo a tu lado”, una iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo que busca reforzar las redes de apoyo y la convivencia en los barrios. El acto se iba a celebrar inicialmente el pasado día 24 de junio, pero el Ayuntamiento lo aplazó a causa de las altas temperaturas registradas en dicha fecha.

El programa comienza con una presentación a cargo del director general y la concejala a las 17.00 horas, tras la cual tendrá lugar una charla abierta acerca del programa municipal contra la soledad no deseada, a cargo de Yolanda Arias. A las 17.45 horas comenzará una dinámica de trabajo en grupo para compartir experiencias y hacer propuestas de acciones y mejora del programa, conducida por la Asociación Los Glayus, cuyos resultados serán puestos en común y debatidos al cierre de la jornada. Finalmente, a las 19.00 horas, tendrá lugar una representación artística a cargo de la misma entidad.

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La jornada de trabajo está dirigida a asociaciones, ya sean de mayores, de vecinos o de otro tipo, así como a todas aquellas personas interesadas en abordar la soledad no deseada. El objetivo es "promover el diálogo entre los vecinos y vecinas en el territorio", así como "compartir una reflexión colectiva, impulsar nuevas iniciativas y fortalecer los entornos comunitarios, buscando facilitar el desarrollo de relaciones significativas que contribuyan a combatir la soledad no deseada y el aislamiento, especialmente en las personas mayores", según explican los organizadores. La inscripción a la jornada puede realizarse vía internet, a través del enlace habilitado en la web del Ayuntamiento, o presencialmente en los centros sociales del municipio.