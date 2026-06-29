Gabriel Vigil, campeón de España infantil de gimnasia rítmica, recibe el homenaje del Ayuntamiento de Oviedo

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha recibido en el Ayuntamiento a Gabriel Vigil, gimnasta del Club Rítmica La Corredoria, con motivo de su reciente victoria en el Campeonato de España celebrado en Guadalajara, en el que se alzó con la medalla de oro en la categoría infantil. El primer edil felicitó al joven deportista por "llevar el nombre de Oviedo a lo más alto" y a sus familiares y entrenadora, quienes estuvieron presentes en el acto. "Ser campeón es lo máximo que se puede decir de un deportista", expresó el regidor, eso sí, "sin dejar nunca de lado los estudios", añadía.

"Para el club es la máxima clasificación posible y, a nivel personal, es un orgullo trabajar con él y ver que consigue los logros y objetivos que le vamos marcando", expresa Ana Isabel Corte, entrenadora de Vigil. El gimnasta ya se había proclamado campeón de España en la categoría alevín, hace dos años, pero se perdió la edición del año pasado por una rotura de clavícula tres semanas antes del inicio de la competición. Este año, tras haberse recuperado de la lesión, Gabriel Vigil ha vuelto a convertirse en campeón nacional, siendo el único medallista de Asturias. La competición, como cabía esperar, fue muy exigente, a lo que se añadió la complejidad del calor que hacía en Guadalajara, sede del torneo. "A los asturianos nos afecta, cuando bajamos de Madrid lo notamos", bromeaban.

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El gimnasta compitió con Cuerda, Pelota y Cinta, los tres aparatos que corresponden a las competiciones de categoría infantil. Sin embargo, el año que viene, al subir a categoría junior, el joven deportista se enfrentará a un nuevo reto, las Mazas. "Va a ser el primer año que las entrene y tiene unas ganas tremendas", apuntaba su entrenadora. El objetivo para el próximo curso, en palabras de Vigil, será "hacer bien mi trabajo, intentar estar otra vez arriba y pasar a las finales de los tres aparatos que me tocan".