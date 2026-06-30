La Corredoria se llena de talleres y actividades al aire libre para animar el verano

El Ayuntamiento de Oviedo ha presentado la programación de verano de actividades al aire libre de los centros sociales de la ciudad, enmarcada en la iniciativa "Y EN VERANO TAMBIÉN... SEGUIMOS CONTIGO" e incluirá en su itinerario diversos talleres en La Corredoria y en el entorno de "El Cortijo". Las actividades están dirigidas al público de todas las edades y se desarrollarán durante el periodo estival en distintos centros sociales, espacios verdes y lugares emblemáticos de Oviedo.

Los jardines de El Cortijo serán uno de los más activos dentro de la programación. Dentro de las actividades deportivas, todos los martes y jueves, de 9.30 a 10.30 horas, tendrá lugar el taller de gerontogimnasia. En la misma ubicación, dentro de las actividades culturales, se celebrarán los talleres de pintura infantil y para adultos. Por un lado, la pintura infantil tendrá lugar todos los miércoles desde el 1 de julio hasta el 26 de agosto, entre las 17.30 y las 18.30 horas, y están dirigidos a niños nacidos entre los años 2014 y 2020. Por otro lado, la pintura para adultos se desarrollará todos los martes desde el 7 de julio al 25 de agosto, en el mismo horario, orientado a usuarios mayores de 18 años.

La plaza del Conceyín será otro de los escenarios destacados de la programación. El día 6 de julio acogerá el espectáculo "Show fatal", en su primera actuación de la gira que le llevará a recorrer otras localizaciones del concejo a lo largo del verano. El 23 de julio será el turno de "Adivina qué", el espectáculo de magia y humor para toda la familia. El 11 de agosto aterrizará el show "Circus Funky", un espectáculo de circo lleno de ritmo Funky de los años 80. El 19 de agosto la popular plaza acogerá una nueva sesión de "Música y baile con Amador", la clase de bailoterapia a cargo del profesor Amador Valdés, bien conocido en La Corredoria. Finalmente, el 28 de agosto, el espacio contará con la última actividad de la planificación veraniega, con el espectáculo "Dale al coco y a la madera".

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Para cualquier tipo de duda o información, los interesados podrán recurrir tanto al centro social virtual como a los teléfonos que el Ayuntamiento ha habilitado al efecto, llamando al 685 484 501 o al 685 484 502, con horario de atención al público de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.