Los institutos de La Corredoria inician mañana el periodo de matrícula para el curso 2026/2027

Los dos institutos de La Corredoria abrirán mañana, 1 de julio, el plazo para formalizar la matrícula del curso 2026/2027. Tras haberse anunciado previamente el calendario de admisión, comienza ahora el periodo en el que las familias deberán completar la documentación necesaria para confirmar la plaza de sus hijos en el IES La Corredoria y el IES Margarita Salas.

El proceso permanecerá abierto hasta el próximo 13 de julio. En el IES La Corredoria, la Secretaría atenderá al público de 9.00 a 13.00 horas y será necesario presentar el sobre de matrícula entregado por el centro, correctamente cumplimentado y firmado por ambos tutores legales.

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En el IES Margarita Salas, los impresos para realizar la matrícula pueden recogerse en la Secretaría del instituto. Desde el centro recuerdan que completar este trámite dentro del plazo establecido es imprescindible para conservar la plaza adjudicada de cara al próximo curso académico.