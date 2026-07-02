El Bádminton Oviedo se despide de la temporada 2025-2026 con un homenaje en el Ayuntamiento de Oviedo
Una representación del club fue recibida en el salón de plenos municipal como acto de reconocimiento de los éxitos deportivos conseguidos por sus equipos
El Bádminton Oviedo se despide de la temporada 2025-2026 con un homenaje en el Ayuntamiento de Oviedo. El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la concejala de Deportes, Concepción Méndez, recibieron en el salón de plenos municipal a una representación del club conformada por varios jugadores y miembros del equipo directivo. El acto supone un reconocimiento a los éxitos deportivos cosechados a lo largo de un curso lleno de alegrías y logros importantes, como el ascenso del Caja Rural C a Segunda Oro, situando así a tres equipos en ligas nacionales.
En concreto, la expedición estuvo conformada por el presidente Nicolás García, Ángel Rodríguez, y los deportistas Pablo Serrano, Adrián Turrado, Xandra Granda, Alma Álvarez, Pelayo Rodríguez, Claudia Fernandes y Vega González. Canteli celebró con ellos la importancia de estos éxitos para el deporte ovetense y les animó a seguir trabajando para la próxima temporada por el camino de la victoria. "Habéis llevado el nombre de Oviedo a lo más alto", expresó el primer edil.
Como parte del cierre de temporada, los miembros del club ovetense realizaron también diversas actividades fuera de la pista, como una caminata por el Monte Naranco que terminó en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. El grupo de adultos tampoco se quedó atrás y organizó una cena de equipo para cerrar un año en el que sumaron medallas en competiciones territoriales y nacionales, y que completó su mejor campaña en la Liga Nacional de Segunda Territorial, finalizando en sexta posición.
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