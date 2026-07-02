El Club Rítmica La Corredoria incorpora un referente internacional a su equipo técnico: Neli Pishchelina llega a Oviedo tras preparar a varios equipos nacionales
La gimnasta fue seleccionadora nacional júnior de Bielorrusia y preparadora de las selecciones de Chile y Argentina, además de ser colaboradora de la Real Federación Española de Gimnasia
El Club Rítmica La Corredoria ha anunciado la incorporación de Neli Pishchelina a su equipo técnico, un fichaje que "marca un antes y un después en nuestro proyecto deportivo, trayendo a Oviedo la excelencia de una de las mejores escuelas del mundo", según afirman desde el propio club.
Neli Pishchelina es licenciada en Educación Física por la Universidad de Minsk y Maestra del Deporte de la URSS. La exseleccionadora nacional júnior de Bielorrusia es colaboradora de la Real Federación Española de Gimnasia y de distintos centros de tecnificación autonómicos, además de haber trabajado en la preparación de los equipos nacionales de Chile y Argentina.
El club ovetense da así la bienvenida a un referente internacional de la gimnasia rítmica que, con su metodología basada en la técnica impecable y la expresión artística, será el motor para que sus gimnastas sigan alcanzando nuevas metas a partir del próximo curso deportivo.
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
- Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Adiós al uso de la etiqueta B: la Justicia pone punto y final a las multas de la ZBE con una nueva sentencia y anula todas
- Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE