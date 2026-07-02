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El Club Rítmica La Corredoria incorpora un referente internacional a su equipo técnico: Neli Pishchelina llega a Oviedo tras preparar a varios equipos nacionales

La gimnasta fue seleccionadora nacional júnior de Bielorrusia y preparadora de las selecciones de Chile y Argentina, además de ser colaboradora de la Real Federación Española de Gimnasia

Gimnastas del Club Rítmica La Corredoria.

Gimnastas del Club Rítmica La Corredoria. / Luisma Murias

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Jorge Novo

La Corredoria

El Club Rítmica La Corredoria ha anunciado la incorporación de Neli Pishchelina a su equipo técnico, un fichaje que "marca un antes y un después en nuestro proyecto deportivo, trayendo a Oviedo la excelencia de una de las mejores escuelas del mundo", según afirman desde el propio club.

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Neli Pishchelina es licenciada en Educación Física por la Universidad de Minsk y Maestra del Deporte de la URSS. La exseleccionadora nacional júnior de Bielorrusia es colaboradora de la Real Federación Española de Gimnasia y de distintos centros de tecnificación autonómicos, además de haber trabajado en la preparación de los equipos nacionales de Chile y Argentina.

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El club ovetense da así la bienvenida a un referente internacional de la gimnasia rítmica que, con su metodología basada en la técnica impecable y la expresión artística, será el motor para que sus gimnastas sigan alcanzando nuevas metas a partir del próximo curso deportivo.

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