Oviedo animará el periodo estival en el mercadillo de La Corredoria con un programa de actividades de dinamización

El Ayuntamiento de Oviedo se ha propuesto que el verano no pase de largo por el mercadillo de La Corredoria. Con el objetivo de transformar la plaza del Conceyín en un punto de encuentro que trascienda la transacción comercial, el consistorio ha diseñado un plan de dinamización que se extenderá durante los meses de julio, agosto y septiembre. La iniciativa arranca este mismo sábado, 4 de julio, con el desembarco del programa municipal "Folclore en la calle", una apuesta por integrar la cultura tradicional en el día a día del barrio y potenciar así la afluencia de visitantes al mercado sabatino.

Para Leticia González, concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, este calendario de eventos es "una herramienta fundamental para seguir consolidando el Mercadillo de La Corredoria". La edil subraya que estas actividades permiten generar un "atractivo" extra y ofrecer un "valor añadido" tanto a los vecinos del barrio como a los compradores que llegan desde otros puntos de la ciudad.

La banda sonora de esta primera jornada correrá a cargo de la Banda de Gaitas del Centro Asturiano. Los músicos recorrerán el recinto entre las 11.30 y las 13.30 horas, buscando maridar el sonido de la gaita con el trasiego habitual de los puestos. Según explican desde el área de Economía, no se trata de una acción aislada, sino de una estrategia para convertir la cita semanal en un reclamo turístico y social para todo el municipio.

El mercado, que mantiene su horario habitual de 9.00 a 15.00 horas cada sábado, cuenta con una oferta que combina la alimentación y los productos de proximidad con la venta ambulante. La intención municipal es que esta variedad comercial se vea ahora "enriquecida" mediante la colaboración institucional. En palabras de González, el trabajo conjunto entre distintas áreas del Ayuntamiento permite "ofrecer propuestas culturales de calidad que ponen en valor nuestras tradiciones y nuestra cultura popular".

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Con esta hoja de ruta estival, el consistorio ovetense invita a la ciudadanía a redescubrir La Corredoria, convirtiendo la mañana de compras en una experiencia de ocio completa. La cita de este sábado será solo el primer paso de un trimestre donde el folclore y la actividad económica caminarán de la mano en la plaza del Conceyín.