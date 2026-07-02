Pintacaras, música o talleres de artesanía: estas son las alternativas de ocio veraniegas del mercadillo de La Corredoria

El mercadillo de La Corredoria se prepara para un verano de intensa actividad que va mucho más allá de la compra semanal. El Ayuntamiento de Oviedo ha desglosado el calendario completo de dinamización que, durante todos los sábados de julio, agosto y septiembre, convertirá la plaza del Conceyín en un gran escenario al aire libre. Con una oferta que combina el folclore tradicional con talleres infantiles y de artesanía, el consistorio busca consolidar este espacio como un referente de ocio familiar y potenciar el comercio de proximidad en el barrio más poblado de la ciudad.

El primer bloque de la programación, bajo el sello de "Folclore en la calle", traerá el sonido de la tradición cada sábado de julio entre las 11.30 y las 13.30 horas. El pistoletazo de salida lo dará este 4 de julio la emblemática Banda de Gaitas del Centro Asturiano.

Tras ellos, el relevo lo tomarán otras agrupaciones punteras del concejo: el 11 de julio será el turno del Grupo de Baile Tradicional Fitoria, mientras que el 18 de julio la plaza vibrará con la Agrupación Folclórica Xuno de San Claudio. Cerrará el ciclo musical el 25 de julio la Banda de Gaitas El Carbayón, asegurando que el ambiente festivo acompañe las compras de proximidad durante todo el mes.

Con la llegada de agosto, el foco se desplazará hacia los más pequeños y la creatividad manual de la mano de la firma E2 Educación y Eventos. El calendario de este mes arrancará el día 1 con un taller de imanes y chapas, seguido el día 8 por una jornada de pintacaras. Una de las citas más llamativas tendrá lugar el 15 de agosto con la actividad "Sueños con arena", a la que seguirán un taller de personalización el día 22 y, para cerrar el mes, una nueva sesión de creación de imanes y chapas el sábado 29.

La recta final del programa se desarrollará en septiembre, manteniendo el pulso de la actividad familiar. El día 5 volverán los pintacaras a la plaza del Conceyín, mientras que el sábado 12 será el turno de la globoflexia. El broche final a este trimestre de animación lo pondrá el taller de "Glitter tattoo" (tatuajes de purpurina) el 19 de septiembre.

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Como es habitual, el mercadillo mantendrá su actividad comercial cada sábado en horario de 9.00 a 15.00 horas. Con este calendario, el Ayuntamiento de Oviedo refuerza su apuesta por el mercado al aire libre del barrio más populoso de la ciudad, no solo como lugar de abastecimiento, sino como motor de vida social y cultural durante el periodo estival.