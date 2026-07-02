La SDCR La Corredoria anuncia los primeros fichajes del mercado de verano para la temporada 2026-2027

La SDCR La Corredoria se estrena en el mercado de fichajes tras el ascenso a 2ª Asturfútbol. El conjunto ovetense ha anunciado los fichajes de Mateo Manso Cancelo y Asier Lougedo para la temporada 2026-2027, reforzándose con dos jugadores que aportarán juventud y calidad para lograr los objetivos en un curso deportivo que, presumiblemente, será muy exigente.

Mateo Manso es mediocampista y procede del CD Vallobín de Regional Preferente. El jugador de 22 años vistió previamente la camiseta del Universidad de Oviedo y del CD Covadonga, club con el que llegó a jugar en División de Honor. Por su parte, Asier Lougedo tiene 19 años y viene de ser una pieza fundamental en la UD Llanera de Liga Nacional.

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Anuncio del fichaje de Asier Lougedo. / SDCR La Corredoria

Los refuerzos de cara al próximo curso llegan también en los despachos, tras el anuncio de la designación de David Alonso, hasta ahora jugador del equipo, como nuevo director general de la SDCR La Corredoria Regional. El eterno capitán del equipo ovetense anunció tras el ascenso que colgaba las botas después de llevar 15 temporadas y más de 300 partidos vistiendo la camiseta azul.