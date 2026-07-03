La Asociación de Mujeres Libres de La Corredoria pone la vista en el final del verano: estas son las actividades que organiza en el litoral asturiano
La entidad del barrio ovetense ha anunciado una nueva edición de "Baños de Ola", una actividad que durante cinco días llevará a sus socias y no socias a cinco localidades costeras de Asturias entre los días 31 de agosto y 4 de septiembre
La Asociación de Mujeres Libres de La Corredoria pone la vista en el final del verano. La entidad ha anunciado una nueva edición de "Baños de Ola", el programa que lleva a sus socias a las playas y localidades costeras de Asturias aprovechando las últimas semanas de sol del periodo estival. Este año el cartel de la actividad cuenta con cinco excursiones, que tendrán lugar entre los días 31 de agosto y 4 de septiembre.
La primera escapada será el lunes 31 de agosto y será el turno de Gijón; el martes 1 de septiembre, de Luanco; el miércoles 2, de Rodiles; el jueves 3, de Candás y, finalmente, el viernes 4, de Salinas. La salida se realizará desde la plaza de Cuatro Caños a las 16.00 horas de cada día y el regreso tendrá lugar desde las playas a las 20.00 horas.
La actividad requiere de inscripción previa y tiene un precio de 50 euros para las socias, 55 para las no socias y 10 euros para niños hasta los 14 años. Las excursiones organizadas por la asociación son una manera de despedir el verano compartiendo experiencias y sonrisas en los mejores entornos del litoral asturiano.
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