Localizan el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en un piso de La Corredoria (Oviedo)

Los vecinos del número 5 de la calle Pablo Alonso Rato, en el barrio ovetense de La Corredoria, llevaban tiempo notando el fuerte olor que salía del 4B. El peor de los temores se confirmó el pasado viernes por la noche, cuando la Policía Nacional y los Bomberos accedieron a la vivienda y hallaron sin vida a la mujer que residía en el piso, una de las casas públicas que tiene Vipasa en el barrio. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición. Una de sus vecinas, que vive justo frente a la fallecida, calcula que la mujer, que estaba sola, tendría "unos 65 años".

Por el momento no hay indicios que apunten hacia una muerte violenta y todas las pesquisas se centran en un fallecimiento natural. La intervención se produjo sobre las once y cuarto de la noche, después de que los vecinos alertaran del fuerte olor que salía de la vivienda. Los bomberos fueron los que accedieron al piso utilizando la autoescalera y entrando por una de las ventanas. Ellos les abieron la puerta a los agentes de la Policía Nacional, que son los que se encargan de la investigación. Ni que decir tiene, por el estado en el que se hallaba el cuerpo, que la mujer llevaba tiempo muerta.

De hecho, la preocupación entre los residentes, venía de bastantes semanas atrás. Una vecina que vive en la misma planta asegura que la fallecida cambió de forma repentina sus hábitos. "Antes la veíamos todos los días salir con el carro de la compra y, de repente, dejó de hacerlo", explica. Según su testimonio, la mujer también dejó de sacar la basura, acumulando bolsas en la puerta de la vivienda. "Le picábamos y no abría", recuerda. La misma fuente sostiene que tanto la presidenta de la comunidad como personal de Vipasa llegaron a dejarle varias notas en la puerta. "Las cogía, así que sabíamos que estaba viva", afirma.

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Los vecinos aseguran que el mal olor se había convertido en un problema constante y que habían trasladado su preocupación antes del hallazgo. La residente consultada considera que la situación requería una actuación más rápida. "En mi opinión se le dejó morir. Se sabía que ahí había un problema y no se actuó de forma correcta", lamenta.