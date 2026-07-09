La Corredoria se arma para el regreso: Mateo Manso y Asier Lougedo, primeros cromos para la Segunda Asturfútbol

Aún resuena en las calles del barrio el eco de las fiestas de San Juan y las salpicaduras de la fuente de los Cuatro Caños, pero en los despachos de la SDCR La Corredoria no hay tiempo para la nostalgia de la celebración. Con el billete de regreso a la Segunda Asturfútbol recién sellado tras una impecable fase de ascenso, la dirección deportiva del club ovetense ha movido ficha con presteza para apuntalar el bloque que dirigirá Toni Cándano en la exigente temporada 2026-2027. La entidad verde y azul arranca su mercado estival con un doble golpe de timón que conjuga a la perfección experiencia en el fútbol de barro y la efervescencia de la juventud local: el centrocampista Mateo Manso y el extremo Asier Lougedo son, de manera oficial, las dos primeras caras nuevas de un proyecto que no quiere ser un ave de paso en la categoría.

Kilómetros en la medular y veneno en la banda

El encargado de inaugurar el casillero de incorporaciones es Mateo Manso Cancelo. El mediocampista aterriza en La Corredoria procedente del CD Vallobín de Regional Preferente, un aval de competitividad y brega en el centro del campo. A pesar de su madurez futbolística, Mateo cuenta con un currículum envidiable en el fútbol ovetense, habiendo defendido las camisetas del Universidad de Oviedo y del CD Covadonga, club con el que llegó a saborear la exigencia de la División de Honor juvenil. Su llegada dota al esquema de Cándano de un faro táctico y de un futbolista curtido en batallas de mayor calado.

Mateo Manso / L. A.

Por su parte, el perfil de la segunda incorporación mira decididamente hacia el futuro. Asier Lougedo se une al barco de «La Corre» para dinamitar los costados. El joven extremo procede de la UD Llanera de Liga Nacional, precisamente la entidad a la que el primer equipo doblegó en su filial para lograr el ascenso el pasado 15 de junio. Lougedo llega dispuesto a aportar descaro, electricidad y desborde en el último tercio del campo, convirtiéndose en el puñal que la dirección técnica buscaba para abrir los campos de la Segunda Asturfútbol.

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«Juntos, seguimos el camino», ha sido el lema elegido por el club en sus redes sociales para dar la bienvenida a dos futbolistas que encarnan la filosofía del barrio: ambición, identidad y mucho fútbol de proximidad. Las bases ya están puestas; la exigente categoría regional espera.