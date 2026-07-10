La Farmacia Corredoria sopla las 20 velas con sorteos y agradecimientos públicos

Tras 20 años abiertos de cara al público la Farmacia Corredoria celebra su vigésimo aniversario. Con motivo de esta celebración durante la jornada el local realizó varios sorteos y dinámicas con los clientes del día señalado y decoraron la entrada a la tienda con unas torres de globos conmemorando el acontecimiento. También los clientes fueron agasajados con un catering de la mano de Lopita Co. El local también aprovechó el momento para agradecer por redes a todos los empleados que trabajan y han trabajado para la farmacia y a los clientes.

Puerta del local el día del aniversario. / LNE

La botica tras veinte años es conocida como "la farmacia más grande de Asturias" contando con nueve mostradores, un equipo formado por catorce profesionales y una amplia cartera de servicios que va desde la atención nutricional hasta pruebas rápidas de salud. Con una fuerte apuesta por la innovación tecnológica, la presencia en redes sociales y las iniciativas solidarias vinculadas a la investigación contra el cáncer, las hermanas González han logrado consolidar su proyecto en el barrio más poblado de la capital del Principado.

La historia del comienza en 1979, cuando Lucía Santamaría Larena decidió abrir una nueva oficina de farmacia en Vega de Sariego, pueblo natal de los abuelos de su marido, Helí González Cubillas. Allí la farmacia comenzó a consolidarse con la ayuda de sus vecinos y el trabajo constante de la pareja. Con el tiempo, sus dos hijas, Sara y Eva, decidieron estudiar para aquello por lo que tanto habían luchado sus padres. Al finalizar su licenciatura, Sara trabajó como adjunta en distintas farmacias de Asturias, mientras Eva se puso al frente de la farmacia de Sariego. Años después, consecuencia de un concurso de nuevas oficinas de farmacia en Asturias, Lucía optó en sexto lugar a una plaza y fue entonces, en julio de 2006, cuando se instalaron en La Corredoria. Desde el primer momento Sara se incorporó al nuevo proyecto, con la ayuda del resto del equipo.

En 2018 cuando Eva deja la farmacia de Sariego para integrarse en La Corredoria. Desde entonces, ambas van asumiendo más responsabilidades, especialmente en el campo de las nuevas tecnologías y marketing digital, con la intención de ofrecer una mejora constante en la atención farmacéutica.

Con el paso de los años, la farmacia fue ganando dimensión hasta convertirse en un referente en la zona. Cuando Lucía Santamaría empezó a pensar en la jubilación, decidió reunir de nuevo a sus dos hijas en el mismo proyecto. Eva vendió la farmacia de Sariego y se incorporó al establecimiento de La Corredoria, donde lleva trabajando cerca de ocho años. “Mi madre se dio cuenta de las dimensiones que estaba alcanzando la farmacia y no quería que se quedara solo en manos de una persona”, destacó Eva.

Noticias relacionadas

Las dos hermanas impulsaron entonces una profunda transformación del negocio. Compraron el local contiguo, que anteriormente había sido una cafetería, y llevaron a cabo una ambiciosa reforma para ampliar las instalaciones. Para diseñarla, Eva recorrió farmacias de toda España en busca de ideas y modelos innovadores. El resultado es un establecimiento que hoy presume de ser "la farmacia más grande de Asturias", con nueve mostradores y un equipo de quince profesionales que se reparten en turnos para atender a los pacientes.