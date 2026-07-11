La teknoteka de La Corredoria abre su proceso de matriculación para el 2026/2027

La teknoeka de la Corredoria abre sus procesos de matriculación para el curso 2026/2027. La academia de tecnología, programación y robótica del barrio ovetense comenzará sus clases el 14 de septiembre para niños y niñas a partir de 6 años. El horario del curso el de lunes a vierns de 16.00 a 20.00 y los sábados de 10.00 a 12.00 horas.

En estos cursos es pòdrá aprender de: robótica educativa, programación, electrónica y diseño e impresión 3D.

Noticias relacionadas

Tendrán descuento los socios de ampas colaboradores de los centros: AMPA C.P. Poeta Ángel González, AMPA Carmen Ruiz-Tilve, Ampa La Corredoria, Ampa La Inmaculada Oviedo y el alumnado de la academia Lion's Corner Oviedo.