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La teknoteka de La Corredoria abre su proceso de matriculación para el 2026/2027

Se podrán apuntar los niños y niñas a partir de 6 años en grupos de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas y sábados de 10.00 a 12.00 horas

Cartel del proceso de matriculaión.

Cartel del proceso de matriculaión.

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Nicolás Silva García

La teknoeka de la Corredoria abre sus procesos de matriculación para el curso 2026/2027. La academia de tecnología, programación y robótica del barrio ovetense comenzará sus clases el 14 de septiembre para niños y niñas a partir de 6 años. El horario del curso el de lunes a vierns de 16.00 a 20.00 y los sábados de 10.00 a 12.00 horas.

En estos cursos es pòdrá aprender de: robótica educativa, programación, electrónica y diseño e impresión 3D.

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Tendrán descuento los socios de ampas colaboradores de los centros: AMPA C.P. Poeta Ángel González, AMPA Carmen Ruiz-Tilve, Ampa La Corredoria, Ampa La Inmaculada Oviedo y el alumnado de la academia Lion's Corner Oviedo.

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