El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias vuelve a colocar en la Plaza del Conceyín en La Corredoria, con el motivo de la campaña "Cada gota cuenta", un centro de donación de sangre móvil. A este se podrá acudir para donar desde el martes 14 al viernes 17 de julio en el horario de 9.00 a 21.00.

Se recuerda que para ser donante es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg, gozar de buena salud general y presentar un documento de identidad oficial. Además, se recomienda no ir en ayunas ni tras una comida muy copiosa. Se recuerda que entre una donación y otra debe transcurrir un intervalo mínimo de dos meses. Teniendo en cuenta que los varones pueden donar seis veces al año y las mujeres cuatro. Las personas que realizan donaciones especiales de aféresis pueden donar con más frecuencia, cuando sólo donan plaquetas y/o plasma.

Quedan excluidas de modo permanente de poder realizar la donación aquellas personas que padezcan enfermedades crónicas importantes como enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, cáncer o del sistema nervioso central. Tampoco pueden donar las personas con enfermedades infecciosas transmisibles por la sangre: portadores de hepatitis B y C, virus del SIDA (VIH). El haber padecido infecciones como la fiebre Q, la lepra, la babesiosis o la leishmaniasis, aunque se hayan superado, no permiten la donación. No pueden ser donantes aquellas personas que por sus hábitos o estilo de vida se encuentren expuestas habitualmente a un posible contagio por estos virus. No pueden donar las personas que hayan recibido un injerto de duramadre o de esclera, las personas que padecen encefalopatía espongiforme (enfermedad de las vacas locas) ni sus familiares consanguíneos. También quedan excluidas la donación las personas que hayan recibido tratamientos con la hormona de crecimiento no recombinante, insulina de origen bovino y tretionato (Tigason): tratamiento para problemas de piel

Existen también excepciones temporales que impiden poder realizar la donación a las personas que en los últimos cuatro meses se hayan realizado algún tatuaje o piercing, una cirugía mayor, una endoscopia digestiva o hayan tenido algún contacto sexual de riesgo o un pinchazo accidental. En el caso de los embarazos se prohíbe la donación hasta pasados seis meses del mismo. Si se ha puesto alguna vacuna se deberá esperar entre 48 horas y 15 días, salvo la vacuna de la rabia y la vacuna de la hepatitis B por exposición, en cuyo caso debe observarse un periodo de exclusión de 4 meses.

Si ha sido intervenido en alguna cirugía, en el caso de ser una cirugía mayor el tiempo de espera es de 4 meses y si es una menor se puede donar una vez restablecido de la cirugía.

Las estancias o viajes a ciertos países donde el paludismo u otras enfermedades infecciosas son frecuentes imponen periodos de cuarentena variables igualmente algunas personas que hayan nacido o residido en ciertos países necesitarán la realizan de estudios analíticos previos a la donación para valorar su grado de idoneidad.

En caso de parecer algún tipo de anemia el tiempo de espera consta hasta recuperación y autorización por el médico de cabecera y en el caso de tener alguna alergia, se recomienda no donar, si se padecen síntomas graves o se está realizando un tratamiento con corticoesteroides.

Las estancias o viajes a ciertos países donde el paludismo u otras enfermedades infecciosas son frecuentes imponen deniegan la donación en tiempos de espera variables. Igualmente, algunas personas que hayan nacido o residido en ciertos países necesitarán la realizan de estudios analíticos previos a la donación para valorar su grado de idoneidad.

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