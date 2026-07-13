La Asociación de Mayores de La Corredoria organiza una excursión gratuita a la Feria de Muestras de Gijón para sus socios

La Asociación de Mayores de La Corredoria ha organizado una excursión a la Feria Internacional de Muestras de Gijón dirigida exclusivamente a sus socios. La actividad se celebrará el próximo 3 de agosto y contará con un total de 35 plazas disponibles.

La salida está prevista a las 10.15 horas desde la plaza de Cuatro Caños, mientras que el regreso desde el recinto ferial se realizará a las 19.00 horas. La organización ofrecerá de forma gratuita el desplazamiento en autobús, la entrada a la feria y un picnic para todos los participantes.

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Desde la asociación informan de que las personas interesadas podrán inscribirse hasta completar las plazas disponibles y que próximamente se comunicará cuándo podrán recogerse las entradas para asistir a la Feria Internacional de Muestras. La actividad está reservada exclusivamente para los socios de la entidad.