Los vecinos de La Corredoria denuncian el deficiente estado de conservación de la pasarela peatonal que une ambos lados del barrio

Los vecinos de La Corredoria reclaman medidas urgentes ante el preocupante deterioro de la pasarela peatonal que une ambos lados del barrio. La infraestructura, una de las más importantes de la zona, presenta un aspecto deficiente en varias zonas de la parte inferior, con corrosión, desprendimiento de pintura y perforaciones visibles en algunos paneles metálicos. Los residentes del barrio más populoso de Oviedo consideran necesario actuar cuanto antes para evitar que el deterioro siga avanzando y garantizar un correcto mantenimiento de una instalación "utilizada a diario por cientos de personas".

No es la primera vez que la pasarela está en el punto de mira. El Ayuntamiento de Oviedo ya inició actuaciones en el mes de mayo para solucionar esta situación, remitiendo una comunicación al Principado de Asturias, administración competente sobre esta infraestructura, solicitando su reparación. Sin embargo, la administración autonómica aún no ha dado ninguna respuesta y no hay indicios de que los trabajos de mantenimiento vayan a iniciarse próximamente.

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La preocupación de los vecinos va en aumento a medida que el deterioro se hace más notorio y, por ello, reclaman que ambas administraciones coordinen una actuación urgente para rehabilitar la pasarela antes de que el estado de la estructura empeore aún más. La situación, dicen, no solo afecta a la seguridad de los viandantes, sino también a la imagen de uno de los barrios de Oviedo con mayor crecimiento demográfico.