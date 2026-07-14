Los vecinos de La Corredoria denuncian el deficiente estado de conservación de la pasarela peatonal que une ambos lados del barrio
La infraestructura presenta a simple vista deterioros en varias zonas de la parte inferior, con corrosión, desprendimiento de pintura y perforaciones visibles en algunos paneles metálicos
Los vecinos de La Corredoria reclaman medidas urgentes ante el preocupante deterioro de la pasarela peatonal que une ambos lados del barrio. La infraestructura, una de las más importantes de la zona, presenta un aspecto deficiente en varias zonas de la parte inferior, con corrosión, desprendimiento de pintura y perforaciones visibles en algunos paneles metálicos. Los residentes del barrio más populoso de Oviedo consideran necesario actuar cuanto antes para evitar que el deterioro siga avanzando y garantizar un correcto mantenimiento de una instalación "utilizada a diario por cientos de personas".
No es la primera vez que la pasarela está en el punto de mira. El Ayuntamiento de Oviedo ya inició actuaciones en el mes de mayo para solucionar esta situación, remitiendo una comunicación al Principado de Asturias, administración competente sobre esta infraestructura, solicitando su reparación. Sin embargo, la administración autonómica aún no ha dado ninguna respuesta y no hay indicios de que los trabajos de mantenimiento vayan a iniciarse próximamente.
La preocupación de los vecinos va en aumento a medida que el deterioro se hace más notorio y, por ello, reclaman que ambas administraciones coordinen una actuación urgente para rehabilitar la pasarela antes de que el estado de la estructura empeore aún más. La situación, dicen, no solo afecta a la seguridad de los viandantes, sino también a la imagen de uno de los barrios de Oviedo con mayor crecimiento demográfico.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua 'muy fresca', ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas
- Un futbolitsas francés que apoya a 'La Roja': 'Me gustaría que ganase España; me reconozco más en su forma de jugar
- La Audiencia de Gijón respalda el desahucio de un hijo de 24 años por la mala convivencia con los padres
- Tres heridos, uno de ellos grave, al ser arrollados por su propio coche en Pajares
- Los motivos de la marcha de los curas de Navia y Tapia, que dejan sus parroquias tras treinta y siete años, respectivamente