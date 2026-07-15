El Bádminton Oviedo arranca la pretemporada: los deportistas y entrenadores se preparan para un año deportivo con tres equipos en categoría nacional
Los integrantes del club ya se entrenan en el Corredoria Arena con seis semanas de preparación por delante, con sesiones para mejorar técnica, táctica y condición física
Los jugadores del Bádminton Oviedo ya vuelven a pisar las pistas del Corredoria Arena. Esta semana ha arrancado la pretemporada del club ovetense de cara al curso 2026-2027, un año en el que por primera vez el club contará con tres equipos en categoría nacional tras el ascenso a Segunda Oro cosechado por el Caja Rural C la pasada temporada.
Durante seis semanas, los deportistas y entrenadores del club trabajarán intensamente en la preparación de una nueva temporada llena de retos, como la Copa Iberdrola, que este año se celebrara en casa, en La Corredoria, y el compromiso de seguir entrenando y compitiendo cada vez mejor. Los jugadores realizarán sesiones dobles enfocadas en mejorar sus habilidades técnicas, tácticas y físicas, con el objetivo de estar en la mejor forma posible para afrontar con compromiso la nueva temporada.
Como parte de la pretemporada, en años pasados los deportistas también participaron en el Asturias Summer Camp, un entorno reconocido para el desarrollo del bádminton en el que los participantes combinan entrenamiento en pista, preparación física y convivencia con jugadores de distintos países en las instalaciones deportivas de El Cristo. La edición de 2026 tendrá lugar del 3 al 14 y del 17 al 28 de agosto.
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