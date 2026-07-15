El PP exige al Principado que actúe de forma urgente en las viviendas públicas de La Corredoria: "Vipasa es el peor casero que se puede tener"
Los vecinos aseguran que los bloques tienen canalones deteriorados, filtraciones de agua, humedades y ventanas en mal estado: "Alguno se está cayendo a cachos", dicen
El diputado regional del PP José Agustín Cuervas-Mons exigió este miércoles al Gobierno del Principado una actuación "urgente e inmediata" en las viviendas públicas de Vipasa de La Corredoria. El parlamentario estuvo en el barrio ovetense para denunciar el deterioro que presentan los edificios y la falta de respuesta, a su juicio, de la empresa pública ante las reclamaciones de los inquilinos. Cuervas-Mons estuvo acompañado por vecinos de los bloques afectados, quienes expusieron los problemas que, aseguran, arrastran desde hace años.
Cuervas-Mons afirma que los inmuebles de Vipasa en La Corredoria presentan canalones deteriorados, filtraciones de agua, humedades, ventanas en mal estado y otros desperfectos que afectan a la habitabilidad de las viviendas. "Lo que queremos exigir al Gobierno de Barbón y al consejero de Vivienda es que Vipasa simplemente cumpla con sus obligaciones", señala, al tiempo que reclama que las viviendas se mantengan "en unas condiciones lógicas de habitabilidad, salubridad y seguridad". El diputado recuerda además que recientemente los residentes permanecieron varios días sin suministro de gas y critica que las reparaciones se limiten a actuaciones puntuales sin abordar, dice, el origen de los problemas.
El diputado popular asegura que los vecinos llevan años trasladando incidencias mediante escritos, fotografías y registros, sin obtener una solución definitiva. En este sentido, sostiene que "Vipasa es el peor casero que uno puede tener", al considerar que los inquilinos pagan sus alquileres con normalidad mientras continúan viviendo, según denuncia, con problemas estructurales y de mantenimiento.
Además del estado de los edificios, el parlamentario denuncia que algunos residentes están recibiendo requerimientos para presentar documentación con motivo de la revisión de sus contratos y de las rentas, un proceso que, según indica, ya supone incrementos del alquiler en determinados casos. Por ello, anuncia que el Grupo Popular registrará iniciativas parlamentarias para solicitar información sobre la evolución de las rentas, la situación de las plazas de garaje y los planes de mantenimiento de estas viviendas, además de pedir la comparecencia del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, para que explique "qué soluciones va a tomar".
Problemas desde siempre
Por su parte, los vecinos aseguran que los problemas comenzaron pocos años después de entregarse las viviendas y denuncian que las reclamaciones presentadas desde hace años no sirven para que se ejecuten las reparaciones necesarias. Explican que los canalones rotos provocan importantes filtraciones cuando llueve, con humedades en el interior de las viviendas, ventanas deterioradas y daños que, según afirman, afectan cada vez a más pisos.
Los residentes también recuerdan el corte del suministro de gas sufrido hace unas semanas, que atribuyen al deterioro de las instalaciones provocado por las filtraciones de agua. "El edificio se está cayendo abajo, literalmente", asegura la presidenta de la comunidad, que lamenta la "impotencia" de los vecinos por no obtener respuesta a sus reclamaciones y afirma que "ya no sabemos a qué puerta acudir".
Asimismo, los residentes muestran su preocupación por la revisión de los contratos de alquiler y de las rentas, al asegurar que algunos vecinos están recibiendo comunicaciones para actualizar su documentación y que, en determinados casos, las nuevas condiciones suponen fuertes incrementos del alquiler o incluso la obligación de abandonar la vivienda si superan los límites de ingresos establecidos. También reclaman que, si no se acometen las obras necesarias, se estudie la posibilidad de facilitar la compra de las viviendas a quienes llevan más de dos décadas residiendo en ellas para poder asumir directamente su conservación.
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