El Bádminton Oviedo ya conoce sus rivales de la próxima temporada
El sorteo les ha emparejado en el grupo B donde se enfrentaran al IES La Orden, San Fernando Valencia, Alicante Intercity y Arjonilla
Nicolás Silva García
Tras la realización del sorteo de la División de Honor, el Bádminton Oviedo, que juegao sus partidos en el Correodoria Arena, ha caído en el grupo B junto al IES La Orden, San Fernando Valencia, Alicante Intercity y Arjonilla.
El grupo presenta pocas novedades para el cuadro asturiano. La Orden, San Fernando y Alicante ya se cruzaron con los azules durante el curso anterior. El conjunto onubense parte como el rival de mayor entidad después de alcanzar la final por el título, mientras que San Fernando terminó tercero del grupo A y Alicante tuvo que asegurar su continuidad en la fase por la permanencia. La principal novedad será Arjonilla, que regresa a la élite tras lograr el ascenso desde Primera Oro.
Tras comenzar la pretemporada el pasado 15 de julio, el equipo ovetense prepara su decimocuarta campaña consecutiva en la máxima categoría nacional, habiendo logrado el tercer puesto en la clasificación general el año pasado. El club mantiene el planteamiento que ha guiado sus trece años en División de Honor: garantizar primero la permanencia y dejar que la competición determine después hasta dónde puede llegar.
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