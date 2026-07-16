La Banda de Gaitas Laguna del Torollu actuará en el Mercadillo de La Corredoria este sábado

El Mercadillo de La Corredoria contará este sábado, entre las 11.30 y las 13.30 horas, con la actuación de la Banda de Gaitas "Laguna del Torollu", incluida en el programa municipal “Folclore en la calle”.

El objetivo de la actividad es acercar la música tradicional asturiana a vecinos y visitantes, contribuyendo a generar ambiente y a convertir el mercado en un punto de encuentro para todo el barrio, además de dinamizar el mercado semanal, una iniciativa que combina la actividad comercial con propuestas culturales y de entretenimiento dirigidas a públicos de todas las edades.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha destacado que “la programación de actividades es una herramienta fundamental para seguir consolidando el Mercadillo de La Corredoria, generando atractivo y ofreciendo un valor añadido tanto a los vecinos del barrio como a quienes se acercan desde otros puntos de Oviedo para disfrutar de la oferta comercial y de ocio”.

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El Mercadillo abre todos los sábados, de 9:00 a 15:00 horas, en la plaza del Conceyín, con más de setenta puestos dedicados a la venta de alimentación, textil, calzado, complementos, flores y otros productos.