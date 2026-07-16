IU exige soluciones para las viviendas de Vipasa de La Corredoria y rechaza la "confrontación política" del PP

El grupo municipal IU reclamó este jueves una intervención inmediata para atajar el deterioro de los inmuebles públicos gestionados por el Principado situados en el barrio de La Corredoria. En su posicionamiento, la coalición exige soluciones para las viviendas del barrio y rechaza la "confrontación política" del PP, mientras que su portavoz, Gaspar Llamazares, pide a Vipasa celeridad en las reparaciones y critica que se use el malestar vecinal con fines electoralistas cuando lo que los vecinos necesitan son "soluciones". La formación considera que la prioridad de las administraciones debe ser atender con eficacia las incidencias de conservación que los residentes llevan tiempo denunciando de forma legítima.

Llamazares ha instado a la empresa pública de vivienda a ejecutar con urgencia las medidas de mejora de la habitabilidad que ya están programadas. En este sentido, ha subrayado que la administración tiene el deber de responder con responsabilidad ante las deficiencias estructurales detectadas. "La vivienda pública exige una gestión rigurosa, capacidad de escucha y compromiso con el mantenimiento de un parque residencial digno", ha manifestado el portavoz, quien ha puesto el foco en la necesidad de llevar a cabo una inspección completa de todo el complejo.

Desde IU han lamentado la actitud mantenida por el Partido Popular en relación a este conflicto, acusándoles de utilizar las quejas de los usuarios como una herramienta de ataque partidista. Para la coalición, el abordaje de este problema no admite ser "escenario de confrontación", sino que requiere de una voluntad política real basada en la cooperación institucional. Según el grupo municipal, intentar transformar este asunto en un instrumento electoral es un error que se aleja de la búsqueda de respuestas efectivas para los afectados.

La formación ha reiterado su compromiso con un modelo de gestión que garantice el derecho constitucional a un hogar en condiciones óptimas a través de la justicia social. Defienden que el parque inmobiliario público debe contar con fondos bastantes para su preservación, priorizando el beneficio de la ciudadanía por encima del "ruido partidista". Por último, han incidido en que estas actuaciones de reparación deben ser la vía para asegurar que los inmuebles cumplan su función social como herramientas de bienestar y no como focos de disputa política.