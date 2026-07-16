Tres nuevas altas y una renovación en el SDCR Corredoria

Tras unas semanas sin mover ficha, la SDCR Corredoria anuncia tres nuevas altas y una renovación para su plantilla de cara a la temporada que viene. El club ovetense buscará como mínimo mantener la categoría tras el ascenso a Segunda Asturfútbol del pasado junio. Tras el fichaje de Mateo Manso y Asier Lougedo la semana pasada, el equipo ovetense ha anunciado, a través de sus redes sociales, los fichajes de: Manuel Álvarez, Samuel Trabanco y Martín Muñiz, además de la renovación de Carlos Díaz.

Los nuevos

El guardameta langreano Manuel Álvarez defenderá la portería del Manuel Díaz Vega tras su ascenso la temporada pasada a Segunda Asturfútbol. Este nuevo fichaje ya conoce la categoría tras jugar varios partidos en la misma para el C.D. Lealtad de Villaviciosa B el curso pasado.

A este se le suma el ovetense Samuel Trabanco, procedente del CD Covadonga, donde disputó su último año como juvenil en Liga Nacional, donde logró el décimo puesto en liga anotando dos goles.

Y procedente del CD Romanón llega Martín Muñiz, quien, tras disputar también Liga Nacional juvenil, buscará aportar calidad y juventud al equipo.

Estos tres jugadores dan más opciones a la plantilla actual, que buscará como mínimo mantener la categoría recién lograda.

La renovación

A estos cuatro fichajes se les une la extensión de contrato de Carlos Díaz, más conocido como “Car”, que extiende su vinculación con la SDCR Corredoria por lo menos una temporada más.

El jugador asturiano seguirá defendiendo los colores de la entidad verde y azul durante la temporada 2026/2027, buscando como mínimo mantener la categoría de cara a este próximo curso.

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Tras cuajar una gran temporada regular en la que el equipo quedó tercero con 57 puntos, rozando el ascenso directo por tan solo cuatro puntos, pero clasificándose a aquel recordado play-off donde se logró la nueva categoría, partidos en los cuales Carlos dio su mejor nivel.