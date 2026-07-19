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Los tres colegios de La Corredoria copan el 16% de las becas escolares: el Carmen Ruiz-Tilve, el más beneficiado

Los centros públicos acumulan casi dos tercios de las 7.159 prestaciones contabilizadas en la ciudad

Niños en un comedor escolar en una foto de archivo.

Niños en un comedor escolar en una foto de archivo. / MIKI LOPEZ / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La Corredoria concentra una de cada seis becas escolares recogidas en los listados provisionales del Ayuntamiento para el próximo curso, que arrancará el 9 de septiembre. Los colegios Carmen Ruiz-Tilve, Corredoria I y Poeta Ángel González suman 1.136 ayudas de desayuno, comedor y libros, el 15,9 % de las 7.159 prestaciones contabilizadas en el conjunto del municipio.

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Sus tres centros se encuentran, además, entre los seis colegios con mayor número de subvenciones. La concentración es especialmente significativa en el servicio de desayuno. Los tres centros reúnen 286 becas de esta modalidad, lo que supone el 21 % de todas las concedidas en Oviedo. En otras palabras, más de una de cada cinco ayudas de desayuno de la ciudad se localiza en centros educativos de La Corredoria. A estas se añaden 640 becas de comedor, el 14,7 % del total municipal, y 210 ayudas para libros, el 14,4 %. El comedor representa algo más de la mitad de todas las prestaciones contabilizadas en el barrio, aunque el desayuno tiene allí un peso mayor que en el conjunto de Oviedo.

A lo largo de todo el municipio, el comedor constituye el principal programa, con el 60,7 % de todas las ayudas. Las becas de libros representan el 20,3 % y las de desayuno, el 19 %. Sin embargo, la distribución cambia de forma notable dependiendo de la titularidad de los centros. Los colegios públicos concentran 4.645 ayudas, el 64,9 % del total, frente a las 2.514 registradas en los concertados.

Entre los centros públicos destacan Ventanielles, segundo en la clasificación general con 441 ayudas; La Ería, con 350; Lorenzo Novo Mier, con 245; Germán Fernández Ramos, con 215; y Juan Rodríguez Muñiz, con 210. En la red concertada, los mayores volúmenes corresponden a Loyola, con 344 becas; Nazaret, con 303; y Santa María del Naranco, con 276. En estos centros, el comedor tiene un peso especialmente elevado y representa alrededor de siete de cada diez ayudas.

Los datos muestran también una fuerte concentración en un grupo reducido de colegios. Los diez primeros centros de la clasificación reúnen 3.310 prestaciones, el 46,2 % del total municipal. Solo los cinco primeros —Carmen Ruiz-Tilve, Ventanielles, Corredoria I, La Ería y Loyola— acumulan 1.965, más de una cuarta parte de todas las ayudas.

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Carmen Ruiz-Tilve y Ventanielles aparecen como los dos grandes polos de los programas municipales. El primero lidera el número total de becas, así como las modalidades de desayuno y comedor. Ventanielles ocupa el primer puesto en ayudas para libros y el segundo en el cómputo general y en desayuno.

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