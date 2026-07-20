Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días

Los Bomberos localizaron al mediodía de este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años en una vivienda del número 5 de la calle Pablo Alonso Rato, en el barrio de La Corredoria. Las primeras hipótesis apuntan a que el fallecimiento se habría producido por causas naturales. La ausencia del hombre había comenzado a generar preocupación porque una familiar se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y él acudía todos los días al centro sanitario para visitarla. Sin embargo, desde finales de la pasada semana había dejado de ir al centro sanitario y tampoco respondía a las llamadas telefónicas ni a los mensajes.

La intervención de los bomberos se produjo a requerimiento de la sala del 091. Dos efectivos accedieron al domicilio a través de una ventana con ayuda de una autoescala y encontraron al hombre fallecido en la cama. Una vez localizado el cadáver, el resto de las diligencias quedó en manos de la Policía Nacional, que realizó las comprobaciones necesarias para confirmar la identidad del fallecido y esclarecer las circunstancias de la muerte. En principio, no se han apreciado indicios que hagan pensar en una causa violenta.

El hombre era conocido en La Corredoria, donde era habitual verlo paseando por las calles acompañado de su perro. El hallazgo causó una fuerte impresión entre los residentes del inmueble. Es el segundo cadáver localizado en pocas semanas en el número 5 de Pablo Alonso Rato.

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En concreto y a principios de este mes, la Policía Nacional y los Bomberos encontraron muerta en el piso 4B a una mujer de unos 65 años. Los vecinos llevaban tiempo percibiendo un fuerte olor procedente de la vivienda y el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición. La mujer vivía sola en uno de los pisos públicos que Vipasa tiene en el edificio.