Canteli y Cuesta comprueban el avance de la nueva pista de hockey de La Corredoria

Las pistas de hochey de La Corredoria afrontan una transformación integral que supondrá el derribo completo de las instalaciones actuales y la construcción de un nuevo complejo adaptado a las necesidades de deportistas y público. El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Infraestructuras y Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, visitarán este jueves las obras situadas junto al campo municipal Díaz Vega para conocer el avance de una actuación adjudicada por más de 2,1 millones de euros.

El proyecto contempla la demolición tanto del pabellón como de las pistas exteriores existentes para reorganizar por completo la parcela. La nueva configuración permitirá aprovechar mejor el espacio disponible, ampliar las zonas deportivas y mejorar los accesos y las dependencias auxiliares del recinto.

Uno de los cambios más destacados será la reubicación de la pista cubierta de hockey, que se construirá en sentido inverso al actual. Esta modificación permitirá ganar superficie útil de juego y adaptar la instalación a los estándares exigidos para la celebración de competiciones nacionales. La medida responde, además, a una de las principales demandas trasladadas por los usuarios del equipamiento.

La intervención también incluye una redistribución de las pistas exteriores. Las actuales instalaciones de tenis y pádel se trasladarán a la parte trasera del nuevo pabellón, donde se aprovechará el espacio disponible tras la reordenación del conjunto. El objetivo es concentrar la actividad deportiva en un recinto más funcional y liberar otras zonas para mejorar la circulación de deportistas y espectadores.

La modernización supondrá igualmente un aumento del aforo. El nuevo pabellón contará con 255 asientos, lo que permitirá mejorar la comodidad del público y ampliar la capacidad para acoger encuentros y competiciones. También se construirán nuevos vestuarios, con los que se duplicará el número de usuarios que podrán utilizar estas dependencias de forma simultánea.

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La actuación fue adjudicada por el Ayuntamiento de Oviedo a la empresa Construcciones Martínez Monasterio por más de 2,1 millones de euros, IVA incluido. La obra busca poner fin a las limitaciones de unas instalaciones que habían quedado obsoletas y que ya no respondían a las necesidades de los clubes y deportistas de La Corredoria.