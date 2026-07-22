Martín García y Marcos Pedregal, los nuevos fichajes del SCDR La Corredoria: comienza la cuenta atrás para una ilusionante temporada
El club acaba de anunciar las renovaciones de Pablo Ruiz y José Antonio Rodríguez Calderón "Calde"
Nicolás Silva García
Nuevas incorporaciones al SDCR La Corredoria. El equipo ovetense sigue buscando cerrar la plantilla de cara a la próxima temporada y acaba de anunciar los fichajes de Martín García y Marcos Pedregal a los que se les suman las renovaciones de su capitán Pablo Ruiz y José Antonio "Calde".
Las caras nuevas
El club ovetense se hace con los servicios de Marcos Pedregal, que se une al equipo tras pasar por el Centro Asturiano y el Boal. El jugador buscará una revancha en la categoría tras el descenso la campaña pasada en la que participó jugando 21 partidos y apenas anotando un tanto. Con este fichaje el club busca aportar juventud y dinamismo en la delantera.
A este se le suma Martín García procedente de la Universidad de Oviedo, donde el año pasado disputó la Primera Asturfutbol y logró la permanencia en la categoría. Se une al equipo para aportar aún más calidad de cara a la próxima temporada.
Las caras conocidas
A estos dos fichajes se les une José Antonio Rodríguez Calderón, más conocido como "Calde", que tras su regreso al club el curso pasado, este año cumplirá diez temporadas jugando en el estadio Manuel Díaz Vega.
Pablo Ruiz continúa una temporada más defendiendo los mismos colores que lleva vistiendo los últimos once años. Al reto de la nueva categoría se le añade el desafío de ser el capitán tras la retirada de su antiguo líder David Alonso, que se retiró al término de la temporada pasada tras más de quince años y de alrededor de 300 partidos para el club.
Una temporada ilusionante
Con el ascenso logrado la temporada pasada, el club aspira a como mínimo mantener la categoría de cara a la temporada siguiente. Ya van, hasta el momento, siete fichajes (Mateo Manso, Asier Lougedo, Manuel Álvarez, Samuel Trabanco, Martín Muñiz, Martín García y Marcos Pedregal) y tres renovaciones (Carlos Díaz, Pablo Ruiz y "Calde") que buscarán este objetivo y seguramente darán muchas alegrías a los aficionados.
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