El Bádminton Oviedo acelera su puesta a punto para la nueva temporada
Los dieciséis integrantes de la plantilla trabajan a doble sesión en la segunda de las seis semanas de pretemporada, con Alberto Zapico ya incorporado
Nicolás Silva García
El Bádminton Oviedo continúa con su preparación para la nueva temporada y afronta ya la segunda de las seis semanas previstas antes del inicio de la competición. Los dieciséis deportistas de la plantilla trabajan estos días a doble sesión y al grupo se ha incorporado Alberto Zapico.
El conjunto ovetense ya conoce a los rivales con los que compartirá grupo en la División de Honor: IES La Orden, San Fernando, Valencia, Alicante Intercity y Arjonilla. Con la composición de la competición ya definida, el equipo comienza a centrar su preparación en el primer encuentro de la campaña.
El club afronta también la inminente celebración del Asturias Summer Camp, una de las citas destacadas de su calendario de preparación. El Bádminton Oviedo buscará completar una gran temporada, en la que contará con tres equipos en categoría nacional.
Otro de los grandes acontecimientos del curso será la Copa Iberdrola, que se disputará en el Corredoria Arena. El conjunto ovetense ejercerá como anfitrión y contará con el respaldo de su afición en una de las competiciones más importantes de la temporada.
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