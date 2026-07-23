La banda de gaitas del Centro Asturiano animará este sábado el Mercadillo de La Corredoria

El Mercadillo de La Corredoria volverá a llenarse este sábado de música tradicional asturiana con la actuación de la Banda de Gaitas del Centro Asturiano, una nueva cita del programa municipal «Folclore en la calle». La actuación se desarrollará entre las 11.30 y las 13.30 horas en la plaza del Conceyín y acompañará la actividad comercial del mercado, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar del folclore asturiano mientras realizan sus compras.

La concejala de Economía, Leticia González, destacó que el objetivo municipal es que el mercadillo siga consolidándose como un espacio vivo en el que la actividad comercial se combine con propuestas culturales y de ocio. «Queremos que el Mercadillo de La Corredoria siga consolidándose como un espacio vivo, donde la actividad comercial vaya de la mano de propuestas culturales capaces de atraer a nuevos visitantes y de ofrecer un atractivo añadido a quienes acuden cada sábado», señaló la edil.

El Ayuntamiento mantendrá durante todo el verano una programación estable de actividades de dinamización, con talleres y propuestas dirigidas principalmente al público infantil y familiar. La iniciativa busca complementar la oferta de los puestos y reforzar el mercadillo como punto de encuentro del barrio y atractivo para visitantes de otros lugares de Oviedo.

La programación continuará el 1 de agosto con una actividad de elaboración de imanes y chapas, a cargo de E2 Educación y Eventos. El 8 de agosto habrá pintacaras; el día 15, un taller denominado «Sueños con arena»; y el 22, una actividad de personalización. El calendario del próximo mes se cerrará el día 29 con una nueva sesión de imanes y chapas. Ya en septiembre, están previstas actividades de pintacaras, globoflexia, tatuajes de purpurina y nuevos talleres infantiles los días 5, 12 y 19.

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El Mercadillo de La Corredoria abre todos los sábados, de 9.00 a 15.00 horas, en la plaza del Conceyín. Cuenta con más de setenta puestos dedicados a la venta de alimentación, ropa, calzado, complementos, flores y otros productos.