La pista de hockey de La Corredoria estará terminada en febrero

Pistas de hockey, pádel y tenis. La Corredoria disfrutará de su nuevo centro deportivo en febrero. El Alcalde, Alfredo Canteli, junto al concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, visitaron ayer estas obras que ascienden a 2,2 millones y que avanzan a buen ritmo. «Es un complejo muy bonito que viene a ayudar, junto con el campo Díaz Vega, a configurar una zona deportiva muy importante en La Corredoria», subrayó. También recordó que la rehabilitación del recinto era uno de los compromisos electorales de su candidatura a las elecciones municipales de 2023 y situó la finalización de los trabajos en febrero. «Estamos pensando en Oviedo, sabemos lo que queremos para la capital asturiana y esto era necesario hacerlo».

La ampliación de la pista supondrá un cambio decisivo para el Club de Hockey La Corredoria. Su presidente, Chus González, explicó que la antigua cancha tenía unas dimensiones de 36 por 20 metros, insuficientes para determinados niveles competitivos. El nuevo espacio alcanzará los 40 por 20 metros reglamentarios. Esa limitación obligó al club a reducir progresivamente sus equipos de categorías superiores. La entidad llegó a contar con conjuntos sénior, pero dejó de impulsarlos debido a las condiciones de la instalación y al riesgo de que se produjeran accidentes durante los partidos.

La ausencia de un equipo sénior que sirviera como referencia afectó también a la cantera. Según González, muchos jugadores formados en La Corredoria abandonaban el club al alcanzar los doce o quince años para incorporarse a otras entidades en las que podían continuar progresando. «Al no tener un proyecto por arriba, llegaban otros clubes y los jugadores se marchaban. Con esta pista creo que vamos a solucionar ese problema», afirmó el presidente. La entidad confía en recuperar a parte de los deportistas que actualmente juegan en otros equipos asturianos y que, en muchos casos, se vieron obligados a salir por la falta de unas instalaciones adecuadas.

Mejoras

El proyecto incluye además vestuarios más amplios y mejor adaptados. El antiguo recinto solo disponía de dos, una dotación insuficiente para un deporte mixto y para la presencia simultánea de varios equipos. La nueva distribución permitirá organizar de manera más adecuada los entrenamientos y los encuentros.

El club ha trasladado también a la empresa constructora la necesidad de evitar las filtraciones de agua que sufría la instalación anterior cuando el viento empujaba la lluvia hacia el interior. Los responsables de la obra trabajan para resolver ese problema en la nueva configuración.

Noticias relacionadas

Mientras duren los trabajos, el Hockey La Corredoria comenzará la temporada entrenando y disputando sus partidos en la pista de Fozaneldi, como ya hizo durante el tramo final del pasado curso. González agradeció la colaboración recibida para compartir horarios y espacios. «Hay que hacer un sacrificio, pero al final lo importante es que Oviedo tendrá una pista más de hockey sobre patines», concluyó el presidente del club.