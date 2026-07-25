Grenergy logra 100 millones para construir junto a la AS-II el primer parque de baterías de Asturias

La multinacional española Grenergy acaba de cerrar una financiación de 100 millones de euros, incluidas varias líneas de crédito, para poner en marcha en Oviedo el que será el primer parque de almacenamiento energético con baterías de Asturias. La instalación, con una capacidad de 618 megavatios hora (MWh), se construirá en una parcela situada junto a la AS-II y a la subestación eléctrica de La Estrecha, y está previsto que entre en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

La operación ha sido suscrita con las entidades internacionales Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y, según la compañía, constituye la primera financiación cerrada en España para un proyecto de almacenamiento de estas características.

El emplazamiento elegido permitirá que la planta disponga de una conexión directa y eficiente a la red eléctrica. Además, los terrenos están calificados para uso industrial, una circunstancia que evita las limitaciones establecidas por el Principado para la implantación de este tipo de instalaciones en otras clases de suelo.

La planta de Oviedo será el proyecto de referencia de Greenbox, la plataforma europea de almacenamiento independiente de Grenergy. La firma cuenta con una cartera cercana a los 30 gigavatios hora (GWh) en seis mercados europeos en los que el almacenamiento energético está adquiriendo un papel creciente.

La cartera incluye proyectos en Polonia, con 5 GWh; Rumanía, con otros 5 GWh; Alemania, con 2 GWh; Italia, con 7 GWh; España, con 6 GWh, y Reino Unido, con 4 GWh.

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Las instalaciones de almacenamiento «stand-alone» permiten acumular los excedentes de electricidad y devolverlos a la red en los momentos de mayor demanda. De este modo, contribuyen a facilitar la integración de las energías renovables, aportan flexibilidad al sistema eléctrico y refuerzan la estabilidad de la red.