El SCDR Corredoria refuerza su ataque con el fichaje de Moustapha Ndoye y ata a Popescu y Giova
El delantero, autor de nueve goles con el Grisú la pasada temporada, se suma a un proyecto que mantiene dos piezas clave del centro del campo
Nicolás Silva García
El SDCR Corredoria sigue dando forma a la plantilla con la que afrontará la temporada 2026-27. El club anunció el fichaje del delantero Moustapha Ndoye y confirmó, además, la renovación de dos de los futbolistas que fueron importantes el pasado curso, Alexandru Popescu y Giovanni Menéndez.
Ndoye ya conoce el campo Díaz Vega después de haber jugado allí la pasada temporada con la camiseta del Grisú. Aunque su equipo no completó una buena campaña, el atacante firmó unos destacados registros individuales, con nueve goles en los 23 encuentros que disputó. El Corredoria incorpora así un delantero que aportará velocidad, potencia física y capacidad goleadora.
A este refuerzo se unen dos renovaciones de peso. Alexandru Popescu continuará una temporada más tras completar un buen curso, en el que incluso marcó en el play-off de ascenso. También seguirá Giovanni Menéndez, una de las referencias del centro del campo, que cerró la fase regular con siete goles en 24 partidos.
Con estas tres operaciones, el Corredoria mantiene la línea marcada durante el verano: conservar el bloque que ofreció buen rendimiento y reforzarlo con incorporaciones de garantías. Hasta el momento han renovado Carlos Díaz, Pablo Ruiz, "Calde", Popescu y Giovanni Menéndez, mientras que los fichajes son Mateo Manso, Asier Lougedo, Manuel Álvarez, Samuel Trabanco, Martín Muñiz, Martín García, Marcos Pedregal y Moustapha Ndoye.
La dirección deportiva da así prácticamente por cerrada una plantilla en la que ha buscado combinar la continuidad de jugadores experimentados con la incorporación de jóvenes procedentes de la Liga Nacional y futbolistas contrastados en la categoría, con el objetivo de consolidarse una temporada más en Primera Asturfútbol.
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