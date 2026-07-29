La Corredoria cae en un grupo de máxima exigencia para su estreno en Segunda Asturfútbol

La SDCR Corredoria ya conoce el camino que recorrerá en su estreno en Segunda Asturfútbol. El sorteo encuadró al conjunto ovetense en el grupo 1 de la categoría, un cuadro que el club considera especialmente exigente al reunir a los cuatro equipos descendidos desde Primera Asturfútbol y a otros cuatro que la pasada temporada rozaron el ascenso.

El equipo debutará a domicilio frente al Mosconia B, en Grado, y afrontará una temporada marcada también por los largos desplazamientos hacia el occidente asturiano, una circunstancia que preocupa tanto a la directiva como al cuerpo técnico.

La principal dificultad estará en el nivel de los rivales. La Corredoria tendrá enfrente a los descendidos Barcia, Luarca, Unión Comercial y Muros Balompié, además de Navia, Real Juvencia, Treviense y Gozón, que el pasado curso disputaron el play-off de ascenso sin lograr subir de categoría.

El grupo lo completan los recién ascendidos Mosconia B, Efro y Cornellana, junto a Vegadeo, Praviano B, Narcea, Grujoan, Siderúrgico y Marítimo Racing Club.

El presidente del club, Alfonso Luis Alonso Muñoz, reconoce que el resultado del sorteo no ha sido el más favorable. «En cuanto a viajes no es lo mejor. Lo más cercano que tenemos es Avilés. Hay que tirar, son muchos desplazamientos», resume.

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En la misma línea se expresa el entrenador, Marcos Suárez, que define el grupo como «complicado» tanto por las distancias como por el potencial de los rivales. El técnico recuerda además que la reforma de la competición supondrá un descenso más que la pasada temporada, aunque mantiene intacto el objetivo del equipo. «Afrontamos la temporada con los pies en el suelo y con la idea de dejar a cuatro equipos por debajo de nosotros. Encaramos la temporada jornada a jornada, partido a partido», señala.