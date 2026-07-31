El mercadillo de La Corredoria acogerá este sábado un taller de personalización de imanes y chapas
La actividad se celebrará de 11.30 a 13.30 horas en la plaza del Conceyín
Nicolás Silva García
El mercadillo de La Corredoria acogerá este sábado, 1 de agosto, un taller de personalización de imanes y chapas, una propuesta dirigida a todos los públicos permitiendo a pequeños y mayores diseñar y elaborar sus propios recuerdos personalizados.
La actividad se desarrollará entre las 11.30 y las 13.30 horas en la plaza del Conceyín. Durante este tramo, los participantes podrán decorar imanes y chapas con diferentes materiales y diseños, dando rienda suelta a su creatividad y llevándose a casa una pieza única realizada por ellos mismos.
El funcionamiento será libre y continuo, de manera que quienes deseen participar solo tendrán que acercarse al espacio habilitado para la actividad y esperar su turno.
La propuesta, a cargo de E2 Educación y Eventos, se enmarca en la programación de dinamización que el Ayuntamiento de Oviedo está impulsando en el mercadillo de La Corredoria durante los próximos meses programando actividades infantiles, propuestas de los talleres de empleo municipales y actuaciones del programa «Folclore en la calle».
La programación continuará durante el mes de agosto, el día 8 habrá un pintacaras, el 15 un taller llamado “Sueños con arena”, el 22 habrá una dinámica de personalización y el día 29 volverá este taller de imanes y chapas.
La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha señalado que «seguimos apostando por una programación variada que complemente la oferta comercial del mercadillo y haga que cada sábado sea una experiencia atractiva para las familias y para todos los vecinos que se acercan a La Corredoria».
Asimismo, ha destacado que «estas actividades contribuyen a generar ambiente, dinamizar el comercio y consolidar el mercadillo como un espacio de encuentro y convivencia, reforzando el atractivo de este mercado para vecinos y visitantes».
El Mercadillo de La Corredoria abre todos los sábados, de 9.00 a 15.00 horas, en la plaza del Conceyín. Cuenta con más de setenta puestos dedicados a la venta de alimentación, ropa, calzado, complementos, flores y otros productos.
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