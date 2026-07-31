El PP pide congelar las subidas del alquiler de las viviendas públicas de La Corredoria con graves deficiencias

El Partido Popular llevará a la Junta General una iniciativa para pedir al Gobierno asturiano que paralice las revisiones al alza de los alquileres en las viviendas públicas que presenten problemas estructurales, de habitabilidad o de mantenimiento. La propuesta parte de la situación denunciada por los vecinos de los números 6, 8 y 10 de la calle Jardín, en La Corredoria, aunque los populares pretenden extender la medida al conjunto del parque gestionado por Vipasa.

El diputado autonómico José Agustín Cuervas-Mons reclamó además la comparecencia parlamentaria del consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, para que explique el estado de las viviendas públicas del Principado y la gestión de las reclamaciones presentadas por sus inquilinos.

Según expuso el parlamentario, los edificios de La Corredoria presentan canalones deteriorados, filtraciones de agua, humedades persistentes y ventanas en mal estado. Cuervas-Mons sostiene que las deficiencias no son puntuales, sino consecuencia de una falta prolongada de conservación y mantenimiento por parte de la empresa pública. “Vipasa es el casero de miles de familias asturianas y tiene que comportarse como tal. Debe poner medios, presupuesto y personal para reparar las viviendas y, sobre todo, debe contestar a sus inquilinos”, afirmó el diputado popular.

El PP denuncia que algunas reclamaciones vecinales se prolongan durante meses o incluso años sin una solución definitiva, mientras que la empresa pública sí tramita las revisiones y actualizaciones de las rentas. Los populares consideran especialmente injusto que se incrementen los alquileres cuando los inmuebles presentan problemas que afectan a su salubridad o habitabilidad “Primero hay que garantizar que la vivienda está en condiciones y después hablar de subir la renta”, defendió Cuervas-Mons. La iniciativa plantea que no pueda aplicarse ningún incremento hasta que se hayan ejecutado por completo las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad, la idoneidad y la habitabilidad de los pisos.

Un plan específico para La Corredoria

La propuesta reclama también al Ejecutivo autonómico que concrete qué obras se ejecutarán en los tres edificios de la calle Jardín, cuál será su presupuesto y en qué plazo estarán terminadas. “Los vecinos no necesitan más promesas ni más expedientes que se eternicen. Necesitan saber qué se va a reparar, cuánto va a costar y cuándo van a estar terminadas las obras”, señaló el parlamentario.

El PP solicita asimismo que se habiliten las plazas de garaje existentes en estos inmuebles para que puedan ser alquiladas por los propios residentes. El grupo entiende que estos espacios forman parte del patrimonio público y que actualmente no están prestando todo el servicio posible a los inquilinos.

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Cuervas-Mons reclamó un cambio general en la gestión del parque público, con más recursos para conservación, una respuesta más rápida a las averías y una política de rentas vinculada al estado real de los inmuebles. “No pedimos privilegios para los inquilinos de Vipasa. Pedimos que el Principado cumpla con ellos como propietario y que nadie tenga que pagar más por una vivienda que lleva años esperando una reparación”, concluyó