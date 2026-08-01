Vivienda inspecciona los pisos públicos de La Corredoria para concretar las obras de mejora

La Consejería de Vivienda acometerá obras de mejora en el grupo de viviendas públicas de la calle Jardín, en La Corredoria, después de realizar una inspección general que permitirá determinar las necesidades de los edificios. La actuación ya está incluida en la planificación del Principado debido a la antigüedad de los inmuebles, según explicó la gerente de la empresa pública, Marta Pulgar, durante una visita que hizo este jueves a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. "Estamos definiendo exactamente qué tipo de trabajos hay que hacer y, a partir de ahí, se procederá a realizar los trabajos". Además, detalló que las reparaciones necesarias dentro de los pisos se tramitarán de manera individual. Cada inquilino deberá comunicar su incidencia para que sea revisada y reparada. "Evidentemente, si hay situaciones que por una anomalía concreta hayan quedado pendientes, se revisan, se vuelven a hacer, se vuelven a revisar y se van a proceder a reparar".

También se refirió a este tema el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico. En su interveción, acusó al Partido Popular de «utilizar a la gente más vulnerable para hacer demagogia» tras solicitar que congelar los alquileres de los pisos que están en mal estado. El parlamentario detalló que los recibos se ajustan a las circunstancias económicas y familiares de los adjudicatarios. Cuando los ingresos disminuyen, la cantidad se reduce, mientras que puede aumentar dentro de los límites establecidos si mejora la situación laboral y económica de la unidad familiar. «Parece lógico y razonable que quien más gana pueda aportar un poco más», afirmó el consejero.

Pulgar precisó que estas revisiones no afectan exclusivamente a La Corredoria, sino al conjunto del parque público. La Ley de Arrendamientos Urbanos y los contratos obligan a revisar la renta a su vencimiento, mientras que el decreto autonómico de adjudicación establece que ningún inquilino puede pagar más del 20% de los ingresos de su unidad familiar. La gerente aseguró que «la gran mayoría» de las revisiones son a la baja porque los ingresos familiares se reducen o disminuyen el número de integrantes de la unidad de convivencia.

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Zapico concluyó reprochando al PP que reclame frenar estas actualizaciones mientras promueve ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la suspensión cautelar de las zonas tensionadas, destinadas a contener los alquileres del mercado libre.