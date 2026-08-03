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El PP exige al Principado que inspeccione las viviendas de Vipasa de La Corredoria

Cuervas-Mons acusa al Gobierno asturiano de trasladar sus «obligaciones» a los vecinos y reclama que aclare si existen fondos para reparar los edificios

Las viviendas de Vipasa.

Las viviendas de Vipasa. / Luisma Murias / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons exigió este lunes a la Consejería de Vivienda que envíe técnicos para inspeccionar los pisos de Vipasa situados en los números 6, 8 y 10 de la calle Jardín, en La Corredoria. El parlamentario acusa al Principado de desatender durante años las reclamaciones de los residentes y de trasladarles ahora una labor que, a su juicio, corresponde a la Administración.

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La denuncia llega después de que la empresa pública remitiera una carta a los inquilinos en la que les concede hasta el próximo 14 de agosto, a las 14.00 horas, para comunicar las incidencias existentes en sus viviendas. Los afectados deben aportar una descripción detallada de los desperfectos, acompañarla de fotografías y enviar toda la documentación por correo electrónico.

Cuervas-Mons considera «inaceptable» este procedimiento porque, según sostiene, los vecinos llevan años informando a Vipasa sobre el deterioro de los inmuebles. «Han enviado fotografías, escritos y reclamaciones sin obtener respuesta alguna ni una solución a los defectos de construcción que presenta el edificio», aseguró.

El diputado cuestionó, además, que la empresa pública establezca un plazo limitado y obligue a utilizar el correo electrónico para realizar la comunicación. Este sistema, advirtió, puede dejar fuera a algunos residentes que no cuentan con los medios o los conocimientos necesarios para completar el trámite. «Algunos ni siquiera disponen de correo electrónico», señaló.

El PP reclama que sean los propios técnicos de la Consejería quienes visiten los edificios, revisen las viviendas y elaboren un diagnóstico de las actuaciones necesarias. «No puede ser que, después de años de reclamaciones ignoradas, la Consejería de Vivienda pretenda trasladar ahora la responsabilidad a los propios vecinos», censuró Cuervas-Mons.

El parlamentario defendió que la Administración tiene la obligación de conocer el estado de conservación de su parque público de vivienda y actuar cuando se detectan deficiencias. «No puede volver a pedir a los afectados que hagan el trabajo que corresponde a la empresa pública», añadió.

Cuervas-Mons también reclamó al Principado que aclare si VIPASA dispone de presupuesto suficiente para afrontar las reparaciones en los tres inmuebles de la calle Jardín. «Si hay presupuesto, las obras deben comenzar cuanto antes. Y si no lo hay, el Gobierno debe explicarlo», afirmó.

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El diputado popular acusó finalmente al Ejecutivo autonómico de utilizar este nuevo trámite para «seguir ganando tiempo» mientras, según denunció, las familias continúan residiendo en unas condiciones que calificó de «indignas».

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