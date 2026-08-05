El SDCR Corredoria prepara su gira de pretemporada

El SDCR Corredoria comenzó el pasado lunes 3 de agosto los entrenamientos de su pretemporada, en la cual disputarán 8 partidos antes de comenzar la liga en Grado el fin de semana del 13 de septiembre.

La gira de pretemporada comenzará el jueves 13 de agosto en el Díaz Vega frente al U.D. Sariego, club recién ascendido a 2.ª Asturfutbol. Miércoles 19 de agosto: también jugarán de local frente al S.D. Colloto, perteneciente a la misma categoría.

El siguiente encuentro tendrá lugar fuera de casa, más concretamente en el Estadio Universitario, contra el C.D. Universidad de Oviedo el sábado 22, un rival duro de la 1.ª Asturfutbol. Los encuentros seguirán en Turón el martes 25.

El último partido en el Díaz Vega será el sábado 29 contra el Triple A de Gijón. El 2 de septiembre vuelve a tocar viajar, pero no muy lejos, ya que está programado un partido contra el Lugones.

Ya para cerrar, el 5 de septiembre el equipo irá hasta el Maliayu para enfrentarse al Lealtad B. Como último partido de preparación, el equipo visitará Morcín para enfrentarse a La Madalena.

El grupo ya dio comienzo a entrenar con 30 jugadores, un grupo amplio con mucho jugador joven en pruebas y con alguna ausencia que sigue de descanso.

Noticias relacionadas

“Estoy contento con el trabajo del grupo estos días, veo buena disposición”, comenta su entrenador Marcos Suárez sobre las primeras sesiones de pretemporada.