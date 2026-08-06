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La Corredoria ofrece este sábado un taller gratuito de pintacaras para niños

La actividad se celebrará de 11.30 a 13.30 horas en la plaza del Conceyín dentro de la programación municipal para dinamizar el mercadillo

El mercadillo de La Corredoria.

El mercadillo de La Corredoria. / Mario Canteli / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El mercadillo de La Corredoria incorporará este sábado una nueva propuesta de ocio familiar con la celebración de un taller gratuito de pintacaras dirigido al público infantil. La actividad se desarrollará entre las 11.30 y las 13.30 horas en la plaza del Conceyín y permanecerá abierta de manera continua durante toda la mañana. Los niños podrán elegir entre diferentes diseños y transformarse durante unas horas en sus personajes favoritos. Los monitores de la actividad realizarán caracterizaciones de superhéroes, princesas, animales y figuras de fantasía, además de otras propuestas escogidas por los propios participantes.

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El taller estará organizado por E2 Educación y Eventos y formará parte del programa de dinamización impulsado por el Ayuntamiento para complementar la oferta comercial del mercadillo. El objetivo municipal es convertir las mañanas de los sábados en una alternativa de ocio para las familias y atraer a un mayor número de vecinos y visitantes a esta zona de La Corredoria.

La concejala de Economía, Leticia González, destacó que el Consistorio continuará incorporando actividades para que el mercado no sea únicamente un lugar destinado a las compras. «Seguimos organizando actividades que contribuyen a que el mercadillo sea un lugar donde, además de realizar compras, vecinos y visitantes puedan disfrutar de una mañana diferente en familia», señaló la edil.

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González subrayó también que este tipo de iniciativas permiten aumentar la afluencia de público, generar más ambiente y consolidar el mercadillo como un espacio de convivencia. «La programación de dinamización nos permite reforzar el atractivo del mercadillo, generar un mayor ambiente y seguir consolidando este espacio como un punto de encuentro para el barrio y para toda la ciudad», afirmó.

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