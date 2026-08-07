El mercadillo de la Corredoria ofrecerá este sábado un pintacaras para los más pequeños
La actividad se celebrará 11:30 a 13:30 horas en la plaza del Conceyín
Nicolás Silva García
El mercadillo de La Corredoria volverá a sumar este sábado, 8 de agosto, un taller de pintacaras dirigido al público infantil, que se desarrollará entre las 11.30 y las 13.30 horas en la plaza del Conceyín.
Durante toda la mañana, los niños podrán escoger entre diferentes diseños y dejarse caracterizar por los monitores de la actividad, convirtiéndose en sus personajes favoritos. La actividad será gratuita y estará abierta de forma continua durante el horario previsto.
Este taller, organizado por E2 Educación y Eventos, forma parte de la programación de dinamización que el Ayuntamiento de Oviedo impulsa en el mercadillo de La Corredoria con el objetivo de complementar la oferta comercial del mercado y convertir la mañana de los sábados en una propuesta atractiva para disfrutar en familia.
La programación continuará durante todo el mes de agosto, el día 15 habrá un taller llamado “Sueños con arena”, el 22 habrá una dinámica de personalización y el día 29 se realizará un taller de imanes y chapas.
La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha señalado que «seguimos incorporando actividades que contribuyen a que el mercadillo sea un lugar donde, además de realizar compras, vecinos y visitantes puedan disfrutar de una mañana diferente en familia».
Asimismo, ha destacado que «la programación de dinamización nos permite reforzar el atractivo del mercadillo, generar un mayor ambiente y seguir consolidando este espacio como un punto de encuentro para el barrio y para toda la ciudad».
El Mercadillo de La Corredoria abre todos los sábados, de 9.00 a 15.00 horas, en la plaza del Conceyín. Cuenta con más de setenta puestos dedicados a la venta de alimentación, ropa, calzado, complementos, flores y otros productos.
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