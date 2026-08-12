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El lugar de La Corredoria para vivir el eclipse

Vecinos del barrio ponen este punto de encuentro para presenciar el fenómeno

PUENTE QUE COMUNICA LA CORREDORIA CON PARQUE PRINCIPADO

PUENTE QUE COMUNICA LA CORREDORIA CON PARQUE PRINCIPADO / LUISMA MURIAS

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Nicolás Silva García

Los vecinos de La Corredoria convocan una concentración para ver juntos el eclipse. El punto de encuentro es el puente de acceso al Parque Principado que conecta la calle Laviada del barrio con el polígono Espíritu Santo.

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En este lugar de encuentro, los vecinos podrán presenciar juntos el fenómeno y compartir una experiencia única desde el barrio. Será una buena forma de disfrutar del eclipse en compañía. Este punto es el mejor lugar para presenciar el momento al estar desde un sitio elevado y a una distancia suficientemente lejana de los edificios para que estos no obstaculicen la visión del cielo en el instante que se oscurezca.

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