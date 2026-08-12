Satisfacción en La Corredoria (Oviedo) con el nuevo carril bici hasta Cerdeño

La Corredoria estrena con satisfacción una nueva conexión para ciclistas y peatones que une el parque Llaviada con Cerdeño a través de una senda de 2,5 kilómetros de longitud. El trazado, con carriles de entre dos y tres metros de anchura, está completamente iluminado y ha supuesto una inversión municipal de 960.000 euros. Dicha actuación, que aprovecha antiguos trazados ferroviarios y terrenos públicos para abrir nuevos recorridos, ha despertado el interés de los vecinos desde sus primeros días, tanto entre quienes ya utilizan la bicicleta como entre corredores y peatones que ven en la nueva infraestructura una alternativa para sus desplazamientos cotidianos.

«Todo lo que sea fomentar el deporte es una cosa importante y positiva», explica Alfonso Pereira, vecino de La Corredoria, mientras estrenaba la nueva vía durante su paseo matinal. Pereira, uno de los históricos representantes vecinales del barrio, celebraba el resultado de la actuación, aunque reconocía entre risas que no tiene intención de subirse a una bicicleta. «Usaré la senda peatonal. Yo ya soy mayor para andar en bici», comentaba en el punto en el que el nuevo recorrido enlaza con el carril ya existente en el parque Llaviada.

Sí piensa aprovecharlo Diego Martín Muñoz, que recorría la pista acompañado de su hija. «Siempre está bien fomentar un poco el deporte para los críos y tener un poco más de movilidad por la zona verde», señalaba. La nueva infraestructura, añadía, les permitirá «movernos un poco por esta zona de aquí y hacer un poco de ejercicio».

La bicicleta no es, sin embargo, la única protagonista de esta nueva conexión. La actuación incorpora también un espacio reservado para los peatones, ampliando las posibilidades de desplazamiento por una zona que hasta ahora contaba con menos alternativas. Felicitas Martín, que utiliza diariamente el recorrido para acudir a su puesto de trabajo, lo resumía así: «Utilizo la senda todos los días para ir a trabajar; me viene de perlas. La ruta está genial, le da una nueva perspectiva al barrio».

La nueva vía también ha encontrado entre sus primeros usuarios a quienes buscan un lugar donde hacer ejercicio. Gerardo Menéndez Martínez esperaba desde hacía tiempo la finalización del proyecto y ayer aprovechaba el trazado para correr. «Ya era hora, porque estamos fardando de que es una ciudad volcada con el deporte y yo creo que faltan muchas cosas por hacer aquí», apuntaba. «Soy más de correr que de bici», reconocía, aunque confiaba en utilizar igualmente la nueva senda.

Hasta La Corredoria se desplazaron también vecinos de otras zonas. María Teresa Rodríguez García, residente en Teatinos, recorrió a pie buena parte del trazado. «Está genial todo lo que han hecho. De momento, solo a andar; no me animo con la bici», explicaba.

La valoración no fue unánime. David López Farpón consideraba que la actuación ofrece nuevas posibilidades a los usuarios de la bicicleta y a los peatones, aunque él no vaya a utilizarla demasiado. «A algún amigo que sí que usa la bici yo creo que les puede venir bien», apuntaba.

José Alfonso Fernández Pérez, por su parte, veía con buenos ojos la obra, pero prefería mantener sus recorridos habituales de paseo. «Yo pienso que está bien para las personas que lo quieran utilizar. Yo me quedo con los itinerarios normales de paseo», explicaba.

También Jonathan Hernández, después de completar una carrera por la nueva ruta, se mostraba más escéptico. «Una obra más de tantas. No le veo mucho servicio, pero bueno, ahí está, bien», señalaba, aunque admitía que la utilizará para correr.

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La actuación se suma a la estrategia municipal para impulsar la bicicleta como medio de transporte cotidiano, junto a iniciativas como la senda de Fuso y el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas.