El mercadillo de La Corredoria acoge este sábado la actividad “Sueños con arena”

El mercadillo de La Corredoria incorporará este sábado una nueva propuesta de ocio familiar con la celebración de una actividad denominada “Sueños con arena”. La actividad se desarrollará entre las 11.30 y las 13.30 horas en la plaza del Conceyín y permanecerá abierta de manera continua durante toda la mañana.

En “Sueños con arena”, los más pequeños podrán pigmentar con arena de colores diferentes imágenes de sus personajes favoritos, en una pequeña hoja que luego se podrán llevar a casa.

La dinámica estará organizada por E2 Educación y Eventos y formará parte del programa de dinamización impulsado por el Ayuntamiento para complementar la oferta comercial del mercadillo. El objetivo municipal es convertir las mañanas de los sábados en una alternativa de ocio para las familias y atraer a un mayor número de vecinos y visitantes a esta zona de La Corredoria.

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El Mercadillo de La Corredoria abre todos los sábados, de 9.00 a 15.00 horas, en la plaza del Conceyín. Cuenta con más de setenta puestos dedicados a la venta de alimentación, ropa, calzado, complementos, flores y otros productos.