El SDCR Corredoria anuncia una nueva incorporación en la directiva tras el primer partido de pretemporada

EL SDCR Corredoria incorpora a Marcos González Iglesias su directiva, el exjugador que recién ha anunciado su retirada se une a los despachos del club ovetense. Todo esto tras el primer partido de pretemporada disputado en el Díaz Vega frente al Sariego, que terminó con un resultado de 2-2.

Marcos González Iglesias, “Marquinos”, abandona los terrenos de juego tras anunciar su retirada el pasado lunes 10 de agosto. Marquinos deja el deporte como segundo capitán del equipo. En su última temporada pudo lograr el ascenso a la Segunda Asturfútbol en una temporada en la que además marcó dos goles. En la publicación que anunciaba su despedida, tanto club como aficionados han mostrado su agradecimiento al jugador por todos los años defendiendo los colores del club. El actual director deportivo y el que fue capitán junto a él, David Alonso, lo describe como un gran jugador y compañero.

"Marquinos" se incorpora a los despachos junto al ya mencionado David Alonso, que también colgó las botas al final de la temporada pasada, uniéndose a la directiva y desempeñando funciones en la dirección deportiva durante todo el verano. En este caso González será el encargado del apartado legal del club. De esta forma se rejuvenece la parte institucional tras la salida de Jose Ramón Martínez y Andrés Fernández.

Todo esto se anunció tras el partido celebrado en el Díaz Vega frente al Sariego, que terminó con un empate a dos goles; los tantos de los locales fueron por parte de Óscar Guerrero “Osky” y de Miguel López, mientras que las dianas visitantes fueron por parte de Pedro Díaz e Isla.

El entrenador del equipo valora positivamente este primer encuentro: "Sensaciones buenas para ser el primer partido, con mucha gente aprueba que se conocieron aquí nunca jugaron juntos. Creo que el equipo estuvo bien en cuanto al poco tiempo que llevamos con la asimilación de conceptos", explica Marcos Suárez.

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Los encuentros de pretemporada seguirán hasta el inicio de liga, siendo los más cercanos el miércoles 19 de agosto, que jugarán de local frente al S. D. Colloto; el siguiente tendrá lugar en el Estadio Universitario, contra el C. D. Universidad de Oviedo el sábado 22, y el martes 25 tocará visitar Turón.