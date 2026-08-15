Los inquilinos de Vipasa en La Corredoria, hartos de las trabas para reparar sus viviendas

Los inquilinos del parque público de viviendas de Vipasa en La Corredoria han llegado al límite de su paciencia. Los vecinos denuncian el «acoso» y las trabas burocráticas a las que se ven sometidos para lograr la reparación de sus inmuebles, ante la exigencia de enviar fotografías e informes detallados antes del 16 de agosto. Por su parte, fuentes del organismo autonómico defienden que se trata de un procedimiento habitual, aplicado a todo el parque público, cuyo único fin es agilizar los trámites: «La finalidad de la petición de esta información es ser eficaces en la reparación. Con las fotos se pueden enviar órdenes de reparación directas a las empresas y priorizar las obras», aseguran desde la empresa pública dirigida por Marta Pulgar, añadiendo que la inspección de zonas comunes ya ha comenzado.

Sin embargo, en el vecindario la medida ha sentado como una provocación. Nazaret Cabal, presidenta de las comunidades de la Calle Jardín 10, califica de «inviable» el requerimiento. «Nos mandaron una carta individual a cada vecino para que mandáramos por correo electrónico fotos de cómo estaba la vivienda. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir como para mandar un correo», lamenta. Tras enviar un dossier con material de la mayoría de los pisos, la respuesta de la administración demandando más precisión ha colmado la copa: «Nos ponen que especifique más. Están haciendo tiempo, buscando excusas y volviéndonos locos. Si consideran que tengo que decirlo detallado, que venga un inspector y lo haga él. Ese trabajo es de locos». Cabal subraya la urgencia de actuar en los canalones y la estructura exterior, recordando que «el cien por cien tiene las ventanas estropeadas».

Críticas del PP

El malestar ciudadano ha encontrado el respaldo de la oposición. El diputado regional del PP, José Agustín Cuervas-Mons, ha sido contundente al exigir a la empresa pública que asuma sus responsabilidades. «Pedimos a Vipasa que ejerza de casero y no machaque a los inquilinos de rentas bajas con este tipo de comportamientos. Si tiene que arreglar los edificios, que los arregle, pero que no maree a los vecinos con cosas que son su obligación», ha manifestado el parlamentario.

Noticias relacionadas

Cuervas-Mons ha criticado además la fijación de plazos en pleno periodo estival para personas que llevan años esperando respuestas: «¿Qué broma es esta? Que Vipasa y el Principado cumplan su obligación como dueños de los edificios y dejen de ser el peor arrendador de Asturias». Ante los reiterados retrasos justificativos, el diputado cuestiona abiertamente si la entidad dispone del presupuesto necesario para ejecutar unas obras que los vecinos llevan años reclamando de forma desesperada.